Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які здатні обдурити навіть детектор брехні.

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Про це повідомляє Клубер.

Близнюки

Ці люди дуже люблять все прикрашати. Так, він розповість вам реальну історію, але з такими фарбами, щоб ви почнете рвати на собі волосся від заздрості.

Скорпіон

Скорпіони дуже бояться, що їх обдурять і зроблять боляче. Тому готові зробити це самі заради власного захисту.

Терези

Цей знак потребує гармонії, і часто домагається її за допомогою брехні. Він може поставити вашу улюблену пісню і сказати, що вона просто відмінна. При цьому потай буде мріяти, щоб вона вже швидше закінчилася.

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Автор: Діана Могилєвич