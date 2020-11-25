Відомий астролог рекомендує розібратися з незавершеними справами до кінця року.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на грудень для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Овен

У Овнів очікується вкрай продуктивний час, в яке все буде йти так, як Овни задумали. З великою ймовірністю ці люди зможуть отримати від життя те, про що мріють. Світ зміниться, але разом з ним можуть змінитися і звички, і бажання. Овнам необхідно залишатися собою. Важливо залишити в минулому образи і направити енергію в річище творення, добра і думок про майбутнє. Перспективною сферою стануть Фінанси, тому для позбавлення від проблем бажано слідувати п'яти простим правилам. У любові все спокійно і гладко.

Очікується динамічний, але дуже позитивний час, в який Тельцям вдасться зробити величезний прорив у всіх сферах. Потрібно вірити в себе і продовжувати робити те, що виходить найкраще. Якщо раптом щось піде не так, і почнеться наплив негативу, можна скористатися мантрою зцілення. Тельці не варто перевтомлюватися і робити погоні за вигодою. Навпаки, зараз краще відпочити і просто завершити все розпочате раніше, без поспіху і нервозності.

Близнюки

Близнюки відносяться до найчарівніших знаків Зодіаку. Зірки і планети істотно посилять цю перевагу, зробивши Близнюків центром Всесвіту для багатьох людей. Це ідеальний час для пошуків нового супутника життя і зустрічі з ним Нового року. Також в цей період можна планувати ділові зустрічі і переговори, зміну роботи, відкриття нового бізнесу. Час має пройти вкрай продуктивно. Початок грудня ідеально підійде для далеких поїздок особистого і ділового характеру. Не потрібно упускати можливість змінити обстановку.

Рак

Ракам необхідно бути обережніше в спілкуванні з енергетичними вампірами і ознайомитися зі способами захисту і ознаками таких людей. Токсичні особистості можуть порушити плани, привести до появи страхів, зриву планів. Вони здатні піти на обман і хитрість. З іншого боку саме про такі періоди говорять:»що не відбувається, все на краще". Навіть якщо доведеться розчаруватися в когось, Раки будуть у виграші: негативно налаштована людина покаже своє справжнє обличчя зараз, поки він ще не дуже нашкодив.

Лев

Левам астролог радить слідувати енергетичним законам успіху. Цей місяць буде напруженим і дуже важливим. Удача може то приходити, то йти. Передбачити точне її поява не вийде, тому бажано не сподіватися на допомогу згори. Краще сподіватися на свої сили і ретельніше продумувати справи. Друга половина місяця ідеально підійде для отримання нових знань, пошуків нових захоплень, хобі, дорогих придбань. У любові все буде гладко і без неприємних несподіванок.

Діва

Для Дів амурна сфера стане визначальною і найважливішою. Не варто жертвувати інтересами сім'ї і другої половинки заради чогось другорядного. Також важливо пам'ятати про те, що оточуючі люди не завжди будуть приємними і відкритими, люб'язними і оптимістичними. Дівам знадобиться енергетичний захист від таких людей і від неприємних подій. Представникам цього Знака потрібно одягатися по погоді і більш пильно стежити за своїм здоров'ям, щоб зустріти свята в гарному настрої.

Терези

Грудень стане ідеальним часом для того, щоб вибратися з фінансової ями. Для цього Терезам можна скористатися шістьма секретами багатства. Настав час брати бика за роги, діяти рішуче і сміливо. Зірки і планети дадуть Терезам багато сил і енергії, яку краще направити в роботу. У взаєминах з близькими людьми не варто забути і про їх потреби і бажання. Найменше буде везти егоїстичним Терезам, які думають лише про себе. Ідеальний час для придбання подарунків — з 15 по 29 грудня.

Скорпіон

Скорпіонам варто задуматися про своє майбутнє. Всі думки про негативне минуле краще відпустити, щоб звільнити місце у своєму розумі і у своїй душі для чогось більш приємного. Удача на стороні Скорпіонів, так що в грудні потрібно пам'ятати про закон тяжіння — хороші думки завжди стають дійсністю. Якщо закон не працює належним чином, значить, на те є свої причини. В цілому це дуже перспективний і сприятливий час, в який не можна відкладати на потім важливі справи. Всі дані раніше обіцянки краще виконати.

Стрілець

Стрільці стануть одними з найщасливіших людей грудня. Це сприятливий час для нових справ, для романтики, знайомств і зміни обстановки. В процесі здійснення покупок Стрільцям варто користуватися дієвими фінансовими оберегами. Це допоможе заощадити значну суму грошей і уникнути зустрічі з недобросовісними покупцями. У грудні можна здійснювати великі угоди, підписувати папери, міняти місце роботи. Щоб наступний рік почався з позитивної ноти, в грудні бажано закрити всі борги.

Козеріг

Козерогам для досягнення щастя можна скористатися магією закритого рота. Важливо пам'ятати про те, що наші слова відіграють визначальну роль у становленні долі. Зірки не хочуть, щоб люди цього Знака зараз розповідали всім навколо про свої погляди на майбутнє. У Всесвіту свої плани на Козерогів. Нічні світила зроблять все можливе, щоб події грудня дали Козерогам можливість виправити минулі помилки і очистити карму. Перед настанням нового року це дуже важливо.

Водолій

Для Водоліїв найголовнішою стане фінансова сфера: можна слідувати секретам успішних людей, щоб залучити удачу і гроші. Нічні світила не залишаться осторонь. Вони направлять всю свою позитивну енергію на допомогу людям цього Знака. Це буде яскраве і позитивне час, але вода під лежачий камінь не тече, тому дуже важливо самим почати діяти. Необхідно визначитися з цілями на майбутнє, зробити упор на найважливіші справи. Почати місяць краще з генерального прибирання, щоб залишити позаду всі неприємні думки і деструктивну енергію.

Риби

Як і багатьом іншим Знакам, Рибам також варто сфокусуватися на фінансовій стороні життя. Мантра процвітання і багатства допоможе налаштуватися на потрібну хвилю і змусити фінансові потоки текти швидше і інтенсивніше. Великий успіх чекає представників сфери послуг. Всі, хто багато спілкуються з людьми, знайдуть успіх. У любовній сфері Рибам теж дуже пощастить. Особливо це стосується одиноких представників Знака, які знаходяться в активному пошуку. Весь грудень-ідеальний час для побачень і знайомств.

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Автор: УНІАН