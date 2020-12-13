Дів чекає приємний сюрприз.

Відомий астролог Павло Глоба розповів, що 14 грудня чекає різні знаки Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Доля буде на вашому боці. Прислухайтеся до свого партнера і любовні злети вам гарантовані.

Телець

Займіться тим, що приносить вам задоволення. Розкрийте свої таланти.

Близнюки

Вам потрібно стати більш ініціативними, адже людина, до якої прикута ваша увага, ненадовго зникне без пояснення причини.

Рак

Вам варто завтра більше відпочивати та не перепрацьовувати.

Лев

Зверніть увагу на хронічні хвороби. Адже ранковий стан може негативно позначитися на планах на день.

Діва

Вас чекає дзвінок від родича, який повідомить вам важливу новину.

Терези

Вас чекає важлива подія, яку потрібно добре спланувати.

Скорпіон

Проведіть завтра день в колі найближчих і рідних людей.

Стрілець

Вам варто бути акуратними, адже ви можете отримати побутову травму. При цьому ви дізнаєтеся інформацію, яка стане в нагоді вам в майбутньому.

Козоріг

Козерогам зірки приготували любовні переживання, які визначать майбутнє їхніх стосунків.

Водолій

Якщо відчуваєте легке нездужання - зверніться до лікаря. Не придумуйте собі зайвого.

Риби

У Риб стільки планів на майбутнє, що вони навіть стали в них губитися. Позбавтеся від цього хаосу.

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Автор: УНІАН