Чотири знаки Зодіаку не виправдають ваших надій.

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, чоловіки яких не виправдають очікування жінок.

Про це повідомляє slovofraza.

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Терези

Цей знак Зодіаку любить виносити мізки. Також вони не люблять брати на себе відповідальність. Йому потрібна вольова жінка, яка зможе направити його енергію в потрібне русло.

Телець

Ці чоловіки йдуть на поводу у власних слабкостей. Вони часто брешуть і свідомо применшують свій дохід. А ще вони дуже жадібні.

Риби

Вони вважають себе успішними і мужніми, хоча не можуть брати на себе відповідальність. Їм потрібна рішуча і турботлива жінка, яка допоможе їм реалізувати задумане.

Рак

Вони нерішучі і образливі. Можуть затамувати образу з невідомих причин на невизначений термін. Емоційно прив'язані до мами і, як правило, слідують її порадам.

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Автор: УНІАН