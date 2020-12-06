Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, чоловіки яких не виправдають очікування жінок.
Про це повідомляє slovofraza.
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Терези
Цей знак Зодіаку любить виносити мізки. Також вони не люблять брати на себе відповідальність. Йому потрібна вольова жінка, яка зможе направити його енергію в потрібне русло.
Телець
Ці чоловіки йдуть на поводу у власних слабкостей. Вони часто брешуть і свідомо применшують свій дохід. А ще вони дуже жадібні.
Риби
Вони вважають себе успішними і мужніми, хоча не можуть брати на себе відповідальність. Їм потрібна рішуча і турботлива жінка, яка допоможе їм реалізувати задумане.
Рак
Вони нерішучі і образливі. Можуть затамувати образу з невідомих причин на невизначений термін. Емоційно прив'язані до мами і, як правило, слідують її порадам.
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