Всього таких знаків Зодіаку чотири.

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, у яких відсутній смак.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Овни не дотримуються стандартів краси, тому часто виглядають не так, як усі. Їм абсолютно все одно, що носити. Головне, щоб одяг був комфортним і вільним.

Близнюки

Вони найчастіше носять одяг спортивного стилю. При цьому вони обожнюють шопінг. Ось тільки Близнюки настільки сміливі і володіють невгамовною фантазією, що їх експерименти часом можуть здаватися позбавленими смаку.

Козоріг

Цей знак Зодіаку не вважає за потрібне витрачати гроші на брендовий одяг. Він знайде щось дешевше, але водночас практичне. При цьому вони не вміють комбінувати речі. За бажанням він може прищепити собі почуття смаку і любов до моди, але на це просто не залишається часу.

Риби

Знак Зодіаку Риби дотримується стилю мінімалізму і вибирає максимально комфортні варіанти. Йому не хочеться носити красивий, але незручний одяг, тому що буде відчувати себе скутим. Вони можуть витрачати багато грошей на одяг, але не задумаються над тим, красиво їм в ньому чи ні.

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Автор: Діана Могилєвич