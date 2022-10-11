Цим людям слід берегти себе.

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку повинні бути максимально обережними до кінця цього тижня. Їх можуть підстерігати невдачі і різного плану загрози.

Овен

Вам варто бути дуже обачними на дорозі. Можуть бути труднощі як з транспортним засобом, так і з обстановкою на дорозі. Штраф - це найдрібніше, що може статися з вами на цьому тижні.

Якщо ви їдете кудись за кермом, постарайтеся не відволікатися ні на що стороннє. У ролі пішохода також будьте дуже акуратними. Переходьте дорогу тільки там, де це дозволено правилами.

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Близнюки

У цих знаків Зодіаку починається "чорна смуга" в плані здоров'я. Можуть бути різного роду операції, неприємні процедури. Може бути направлення від лікаря на здачу аналізів. Зірки закликають вас не економити на своєму стані і відповідально ставитися до всіх приписів фахівців.

Рак

У Раків будуть погані новини. Астрологи не уточнили з якого саме сектора життя, проте це може бути якийсь тривожний дзвінок або неприємний лист. Швидше за все, цей контакт принесе вам переживання, турботи, нерви або навіть сльози.

Також Ракам варто постаратися не нервувати, оскільки через напружений емоційний стану можливі сварки з рідними до кінця тижня.

Нагадаємо, астрологи назвали найбільш гулящого і ненадійного чоловіка за знаком Зодіаку.

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