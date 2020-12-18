2021-й рік можна назвати гармонійним, порівняно з 2020-м.

Венера і Марс – планети, що відповідають за романтику і любов. Венера-жіноча планета, характеризує любов і взаємини. Марс-чоловіча планета, відповідає за активність, дію. Залежно від аспектів, які будують ці планети до Сонця того чи іншого знака Зодіаку, багато в чому залежить ситуація в сфері взаємин.

2021-й рік можна назвати гармонійним, в порівнянні з 2020-м. По-перше, у 2020 році і Венера, і Марс, були ретроградні. Таке трапляється не часто і не щороку. Ретроградна планета орієнтована на внутрішній світ. Як була, так і залишається планета в своїх характерних проявах, але до них додаються акценти на внутрішні, приховані, затримані, уповільнені, Спотворені реакції планети. Головне у зв'язку з такою планетою відбувається всередині, приховано, незрозуміло для зовнішнього світу, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

У 2020 році Венера була ретроградна 40 днів, а Марс – 2 місяці в різні періоди. У 2021 році Венера стане ретроградною з 19 грудня 2021 року, а Марс не буде в цій фазі руху, що дає можливість нормального, гармонійного розвитку взаємин. Оформлення офіційних союзів при ретро Русі Марса і Венери приносить складності і, часто, відносини закінчуються дуже швидко. Початок взаємин при ретрорусі Марса або Венери розвиваються повільно, кожна подія сприймається з спотвореннями, що відкладає відбиток в душі і підсвідомості, яка з часом може служити причиною невмотивованого розриву, охолодження стосунків. У 2021 році подібних неприємностей не відбудеться, тому для багатьох цей рік виявиться щасливим, в плані особистих взаємин, їх оформлення та освіти сім'ї.

ОВЕН

Початок року досить напружений, особисті стосунки приносять багато хвилювань, в родині можливі скандали. Романтичні відносини, інтимні зустрічі можуть принести засмучення і розчарування. Багато в чому це відбувається через те, що ви хочете задоволення лише для себе, а це може завдати шкоди стосункам. Березень і квітень – сприятливі місяці, коли можна буде виправити помилки попереднього періоду. Неприємності через підвищену емоційність ймовірні в травні і першій половині червня, звичний уклад життя змінюється, партнер дратує, ви схильні провокувати конфлікти. Літо і перша половина вересня будуть наповнені гармонією і взаєморозумінням з коханою людиною, особливо зближує спільна діяльність. Друга половина вересня і жовтень будуть спокійні, якщо ви на перший план поставите інтереси партнера. Навіть якщо вам це складно зробити – спробуйте, тоді в листопаді і грудні 2021 року ви знайдете щастя в особистому житті.

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Практично весь рік ви зможете насолоджуватися гармонією особистих стосунків. Особиста чарівність і фізична привабливість притягує до вас потенційних партнерів. Навколишні знаходять вас більш привабливими і чарівними, ніж ви відчуваєте себе самі. Без особливих зусиль в цей період ви будете оточені красою. Скористайтеся можливостями 2021 року, якщо ви самотні, то в цьому році, обов'язково зустрінете свого ідеального партнера. Для цього намагайтеся бути на виду, серед людей, не замикайтеся на особистих проблемах, заявляйте про себе. Складні місяці-квітень, вересень і друга половина грудня. Можливі обмеження або тиск з боку партнера. Ви можете не відчувати надійність і впевненість в коханій людині, хоча в цей період прагнете знайти заступницькі взаємини. У сімейному житті в ці місяці відбуваються конфлікти. У грудні можлива зустріч з давнім партнером, минулої любов'ю, відновлення взаємин, які, здавалося б, вже закінчені.

БЛИЗНЮКИ

Рік змін в сім'ї, в романтичних відносинах. Не простий рік, але і не можна його назвати поганим, скоріше він важливий, оскільки в червні 2021, сонячне затемнення буде у вашому знаку Зодіаку. Вам доведеться робити вибір, можливі розставання, старі і безперспективні відносини закінчаться. Але їх місце обов'язково займе нова любов, або кардинальні зміни в існуючих особистих взаєминах, змінять відносини в кращу сторону. Для багатьох це рік переходу але новий рівень, можливе оформлення шлюбу або народження дитини. А може бути це буде перший досвід спільного проживання з партнером. Травень буде для вас цікавим, як і липень, друга половина серпня. З'явиться можливість реалізувати свої плани в особистих взаємовідносини, вплинути на партнера, переконати в чомусь. У ці періоди ви стаєте навіть зовні більш красивим, купуєте шарм, чарівність. Якщо ви щедро ділитеся з людьми своєю любов'ю, творчо себе проявляєте, то отримуєте натомість ще більші блага.

РАК

Довгоочікуваний мир і спокій в сімейному житті, гармонія в любові, знаходження романтичного партнера. Що стосується особистих взаємин-рік сприятливий, особливо друга половина квітня, червень, липень, вересень. Чуттєва сторона життя стає більш помітною, вирішуються любовні проблеми. Партнер доставляє вам більше радощів і задоволень, Ви прагнете відповідати, стати краще. Складні періоди - в першій половині квітня, в листопаді, коли навіть незначні розбіжності можуть принести серйозні конфлікти і навіть розставання. Можливі спокуси, ви стаєте парадоксально привабливі для протилежної статі, навіть якщо не відчуваєте себе такими. Зв'язки, що виникають в цей період, як правило, неглибокі і швидкоплинні, не приносять задоволення. Ймовірні розчарування і засмучення через романтичні відносини. Ваші поточні взаємини можуть серйозно постраждати, якщо ви уявите про свою бажаність для партнера, поставите на чільне місце свої інтереси і думку.

ЛЕВ

Для вас рік складний, в тому числі по сфері особистих взаємин. Збільшення виробничих навантажень і обов'язків, не дадуть вам насолодитися особистими відносинами або відпочинком в колі сім'ї. Періоди підвищеної конфліктності, розладу з коханою людиною – квітень, вересень, грудень. Потреба в розвагах в місяці, створить додаткові труднощі. Багатьох наздоганяють любовні або сімейні неприємності, розлуки, розчарування, розставання, розрив відносин, відчуття неминучості розлучення. Ви можете відчути себе внутрішньо самотніми і нелюбимими, небажаними, що позначиться навіть на самих добрих відносинах і міцних почуттях. Але є і сприятливі періоди, скориставшись можливостями яких, ви зведете до мінімуму потенційні неприємності. Січень, липень і жовтень найкраще підходять для серйозних розмов з партнером і планування спільного майбутнього. В інші періоди-сварки і непорозуміння, що призводять до розривів.

ДІВА

Нові раптові і цікаві знайомства або переростання дружніх зв'язків, партнерських взаємин, в романтичні. У родині можливі несподівані події швидше позитивного характеру, але супроводжуються клопотами і необхідністю якихось змін. Травень і червень - періоди підвищеної конфліктності, вимушеного або бажаного самотності. Швидше, усамітнення, самоаналіз своєї поведінки, взаємин, принесе більше користі, ніж постійне з'ясування відносин. Листопад, також не простий-зобов'язання у відносинах вам можуть здатися тяжким тягарем, а кохана людина, чоловік, страждає від вашої прискіпливості і поганого настрою. Періодично, протягом року, можливі розбіжності в поглядах з чоловіком, відкрите протистояння, сварки. Пояснення, заручини, одруження цілком можливі протягом року, оскільки хвора частина, все ж благополучна для вирішення питань партнерських взаємин.

ТЕРЕЗИ

Вдалий рік, особливо сприятливий для вирішення особистих і сімейних проблем. Цей період добре використовувати для пояснень, заручин, одруження, а також для сімейних вечорів і урочистостей. Але постарайтеся все встигнути до грудня, тому що це єдиний місяць, коли все може піти зовсім не так, як планували, особливо в любовних стосунках. Якщо виникають складнощі-старші родичі і батьки чоловіка поставляться прихильно до ваших дій і допоможуть у вирішенні виниклих труднощів. Якщо ви самотні - пошук романтичного партнера, обов'язково дасть результат. Можливе виникнення любовних зв'язків з іноземними громадянами або в поїздках. Підвищується ваш авторитет і значимість в сім'ї і в парі, серед друзів. Це сприятливий час для планування дитини. Добре складаються і зміцнюються відносини з домашніми або коханими. Вдалий період для побудови спільних планів і вирішення спільних завдань. Може скластися так, що виробничі відносини переростуть в любовні.

СКОРПІОН

Не все виходить так, як ви розраховували, особливо це стосується особистих взаємин. Січень і лютий - період підвищеної конфліктності і несприятливих змін в особистому і сімейному житті. Зіткнення з домашніми, непорозуміння в любовних відносинах можуть привести до розриву відносин, розлучення. Ви схильні наполягати на повній свободі для себе, а від чоловіка або партнера, від домочадців, вимагаєте підпорядкування і дисципліни. У любовних і дружніх відносинах схильність до експериментів, пошук нових, незвичайних відчуттів, призводить до негативних трансформацій. Приборкайте бродіння почуттів в перші два місяці року, і ви збережете все, що вам дорого. Осінь буде щасливою для вас, якщо і будуть допущені помилки у взаєминах, то, найімовірніше, восени або в грудні, обставини складуться найкращим чином, щоб виправити ситуацію. Цей період сприятливий для заручин і одруження, а також стабілізації відносин з давнім партнером або чоловіком.

СТРІЛЕЦЬ

Перша половина року дуже сприятлива-у вас виходить все задумане і навіть більше, особливо це стосується любовних відносин, сімейного життя, народження дітей. Хороший період для зміцнення любовних відносин, з'являється більш оптимістичний погляд на речі. Активізуються взаємини партнерами з-за кордону і в цілому, все складається вдало. Можлива нова любов, зустріч, яка змінить вас. Це буде ідеальний період для любові, шлюбу і сімейного життя, а також для спільної діяльності з партнером. Взагалі, дуже добре складаються взаємини з представниками протилежної статі. Особливо сприятливим можна вважати з'єднання, укладення союзу і ділових контактів. Гарне, радісний настрій, дає схильність до розваг задоволень, романтичним і любовним зв'язкам. Друга половина року менш райдужна, швидше через те, що в житті з'являються люди з минулого, нагадують давні події, про які б не хотілося згадувати.

КОЗЕРІГ

Сприятливий рік, в порівнянні з попереднім, це стосується всіх сфер життя, в тому числі, любовних взаємин. Це хороший період для ділових контактів з протилежною статтю, які можуть перетворитися в службовий роман. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим при встановленні контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі або ділові партнери. Рік сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості. При правильному підході до можливостей цього періоду, ви маєте можливість нормалізувати відносини з коханими і в сім'ї, знайти надійного партнера в особі чоловіка. Травень і червень – найнеприємніші місяці, в цей період конфлікти виникають на рівному місці, які можуть привести до розривів з коханою людиною. Також, в грудні виникають складнощі в особистих взаєминах, яких можна уникнути, якщо не квапити події.

ВОДОЛІЙ

Рік сприятливий для спілкування з протилежною статтю, для заручин, одруження та сімейних урочистостей. Головне, не приймайте добре ставлення до вас як належне, Зберігайте існуючі взаємини, трепетно розвивайте нові і пам'ятайте – незамінних людей немає. Часом, вас тягне до романтичних партнерів і ви не проти збільшити їх число, схильні до любовних пригод. Можлива раптова прихильність, любов з першого погляду, що дає можливість налагодити особисте життя самотнім представникам знака Водолія. При цьому не забувайте, що любовні авантюри і надмірне захоплення незнайомими партнерами, може привести до неприємностей. Краще вживіть свою пристрасть і прагнення отримати задоволення на відвідування цікавих місць, пізнавальних заходів. Можлива зустріч з минулим коханням, або зустріч з людиною, яка відкриє перед вами двері вищого суспільства, дозволить вступити в нові контакти - любовні або ділові - з протилежною статтю.

РИБИ

Ви напередодні великих змін, особливо це відчуття посилиться в період з другої половини травня до серпня. Все, що буде розпочато в ці місяці, отримає своє продовження в 2022 році. Знайомства і зустрічі в цей період, нададуть серйозний вплив на ваше майбутнє. Можлива зустріч зі своїм майбутнім чоловіком або дружиною, а також, у вас їсть всі можливості, щоб відновити взаємини, які були розірвані, але вони вам дороги. Що б не відбувалося з вами в 2021 — шлюб, ділове підприємство або щось інше, тепер вам належить перейти на більш високий рівень особистого розвитку і щастя, і багато в чому, вам допомагає кохана людина, або давній романтичний партнер. Зіпсувати сприятливі можливості періоду, може ваша схильність потурати власним слабкостям, а також занадто велике відчуття власної значущості. Постарайтеся впоратися з собою, приділяйте увагу чоловікові або романтичному партнеру і тоді, рік залишить про себе приємні враження.

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Автор: УНІАН