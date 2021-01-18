На цьому тижні любовне життя Тельців буде динамічним і напруженим.

З'явився любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень з 18 по 24 січня.

Про це пише slovofraza.

Овен

Цей тиждень внесе емоційну нестабільність у відносинах Овнів. Ваш настрій буде мінливим, тому часто будуть виникати сварки. Тільки міцні тенета витримають всі виклики. Якщо ви подолаєте ці труднощі в своїх відносинах, то незабаром вони вийдуть на новий рівень. А Ваше інтимне життя матиме багато пристрасті. Водночас самотні Овни, які шукають любов, швидше за все, найближчими днями зустрінуть того, кого хочуть. Ваше життя буде сповнене флірту. Тому, дозвольте собі "плавати в морі" пристрасті і почуттів.

На цьому тижні любовне життя Тельців буде динамічним і напруженим. Вам доведеться зіткнутися з проблемами, які ховаються в глибині ваших відносин. Якщо ваш союз міцний, то ніщо не зможе вас зруйнувати. До того ж, кінець тижня принесе вам спокій і гармонію. А попереду вас чекають приємні сюрпризи. Самотні Тельці на цьому тижні мають шанс створити нові відносини, але для цього вам потрібно бути активним і відкритими. Залиште минулі відносини позаду і зробіть наступний крок.

Близнюки

На цьому тижні любовне життя Близнюків буде трохи засмученим. Адже ви і ваш партнер багато в чому не згодні. Якщо зв'язок між вами міцна, ви переживете це. І не поспішайте узаконювати свої відносини, дайте своїй любові достатньо часу, щоб поступово розвиватися. Одиноким Близнюкам не треба бути пасивними, оскільки так ви зустрінете когось, хто може змусити вас знову повірити в любов. Можливо, це виявиться хтось із вашого оточення. Адже іноді той, кого ми шукаємо, вже дуже близько, але потрібен час, щоб це усвідомити.

Рак

На початку тижня любовне життя раків буде складатися позитивно. У вас буде шанс поліпшити свої відносини, відчути себе краще і підняти собі настрій. А ваш шарм буде зачаровувати партнера. Крім того, оживити відносини допоможе невелика поїздка або романтична прогулянка. Зате самотні Раки також отримають позитивний вплив на особисте життя, зірки допоможуть вам знайти свою любов. Все, що вам потрібно зробити, – це зацікавити потрібну людину.

Лев

Цього тижня Левам треба йти до свого щастя і не звертати увагу на поради з оточення. Налагодити особисте життя вийде, якщо звернути увагу на свої потреби. Але деякі минулі проблеми можуть стати причиною сварок між вами і партнером. Однак, якщо ви будете слідувати своїм мріям, ваш партнер буде підтримувати вас. Самотнім Левам варто бути пильними і звертати увагу на своє оточення. Адже можливо, серед ваших близьких є людина, яка має до вас справжні почуття. До того ж, іноді дружба може перерости в щось інше.

Діва

На цьому тижні Діви і ваш партнер переживуть кілька прекрасних і пристрасних моментів. Якщо ви зіткнетеся з проблемами, то не потрібно хвилюватися, тому що вам вдасться їх вирішити найкращим чином. Ви будете сильно підтримувати свого партнера, надаючи йому / їй сил. У той же час самотні Діви зможуть знайти свою любов тільки тоді, коли ви цього найменше будете чекати – можливо, навіть під час поїздки у справах.

Терези

Цей тиждень вирішить всі проблеми в любовному житті Терезів. У вас буде можливість поговорити, перш ніж приймати будь-які рішення. Все буде складатися на краще. Зірки і планети будуть прихильні до представників цього знака Зодіаку, але ви повинні бути активними. А самотні Терези на цьому тижні не зможуть знайти свою другу половинку. Але ви можете початися нові відносини з кимось, кого вже давно цікавите. Вибір - за вами.

Скорпіон

Відносини скорпіонів на цьому тижні будуть напруженими. Але загалом протягом цього тижня відбудуться чудові речі. Ваша інтуїція допоможе побачити перспективи у відносинах. Тому, намагайтеся не починати зайвий раз сварки і частіше признавайтеся коханим в любові. Самотні Скорпіони матимуть багато шансів знайти любов. Адже вас приваблюють сильні люди високого статусу, і це те, що ви шукаєте в партнері. Максимально використовуйте свої очікування і довіряйте своєму серцю і почуттям.

Стрілець

Особисте життя Стрільців на цьому тижні буде збалансованим, а ваші відносини отримують позитивну енергію. Покажіть другій половинці свої почуття і влаштуйте романтичний вечір, або приготуйте приємний сюрприз. Пам'ятайте, що ви самі можете зробити свої відносини щасливими. Одиноким Стрільцям треба зробити перерву, щоб відновитися. На цьому тижні ви будете проводити більше часу в своєму оточенні, і Ваші близькі це оцінять. Ваша комунікабельність сприятиме новим знайомствам.

Козеріг

Цей тиждень буде дуже важливою для любовного життя Козерогів. Нарешті ви зможете вирішити всі справи, які викликали проблеми. Але вам також потрібно знайти баланс між роботою та особистим життям, щоб насолодитися гармонійними сімейними відносинами або побаченнями. Самотні Козероги пройдуть дуже комунікативну фазу, в якій зможете зав'язати багато нових знайомств. Будьте позитивними, так ви зможете знайти свою любов.

Водолій

Водолії на цьому тижні матимуть краще любовне життя. Ваші слова ще більше наблизять вас до другої половинки і це активізує ваші відносини. Але до кінця тижня може початися непростий період, коли справ буде багато, і доведеться шукати компроміси для того, щоб встигнути все вчасно. Самотні Водолії найближчими днями зможуть розширити свій кругозір і знайти любов. Зараз саме час інвестувати у відносини, які принесуть плоди в майбутньому.

Риби

На цьому тижні риби, якщо захочуть мати стабільні відносини, повинні бути гнучкими. Замість того, щоб поводитися вперто, вам варто розслабитися і просити уваги партнера. Адже погана поведінка спричинить неприємності і дистанцію в ваших відносинах. А самотнім Рибам варто шукати другу половинку, але для цього треба поєднати це з роботою. Ви будете чарівними в пошуках незабутніх моментів. Спробуйте розслабитися і бути собою.

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Автор: УНІАН