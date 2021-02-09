Саме час дізнатися, що підготували зірки на романтичному терені вашому знаку Зодіаку.

Не за горами найромантичніше свято у році - День святого Валентина. А значить, саме час дізнатися, що підготували зірки на романтичному терені вашому знаку Зодіаку.

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Овен

Самотні Овни мають всі шанси завести короткостроковий, але бурхливий роман. Що ж стосується Овнів, які перебувають у відносинах, то їм слід бути уважнішими до партнера. Є ризик, що він поставить вас в незручне становище перед своїми родичами або друзями.

Тельці в цей період будуть страждати від нестачі свободи у стосунках. Цю проблему не вийде перечекати або замовкнути. Ситуація потребує негайного вирішення. Не бійтеся сказати коханій людині, що вас щось не влаштовує у відносинах, тоді і зміни настануть.

Близнюки

Прислухайтеся до своєї інтуїції. Якщо є проблеми з другою половинкою, спільний догляд за житлом зблизить вас. Одинаки можуть з користю для себе обмінятися телефонами та іншими контактами з вподобаним людьми. З другою половинкою складно знайти взаєморозуміння. Але потрібно бути розбірливими в знайомствах.

Рак

Ракам, які перебувають у відносинах, варто додати в них освіжаючу перчинку. Самотні Раки можуть зіткнутися з неприємною ситуацією, якщо до цього вони намагалися виглядати іншою людиною.

Лев

Львів приємний вечір ближче до вихідних, але не говоріть на побаченні про гроші. У тих, чиї відносини вже устоялися, можуть виникнути проблеми у відносинах з другою половинкою. Вона буде занадто емоційна і дратівлива.

Діва

Ви будете вельми імпульсивні у своїх вчинках. Це може привести не до найсприятливіших наслідків в спілкуванні з протилежною статтю. ви можете відштовхнути як потенційних партнерів, так і вже наявну у вас другу половинку. Тримайте себе в руках

Терези

Терези раптово стануть моторошними егоїстами на цьому тижні. Бажання взяти своє може піти врозріз з чужими інтересами, якими ви охоче нехтуєте заради досягнення мети. Вас чекають труднощі, які ви зможете подолати тільки якщо сильно постараєтеся.

Скорпіон

Ви захочете на цьому тижні просто відволіктися і насолодитися життям. Це може привести до того, що ви почнете нехтувати потребами коханої людини. Вам буде хотітися більше уваги до своєї персони і це добре. У вас теж є потреби, з якими теж треба рахуватися.

Стрілець

Стрільці займуться активним пошуком свого партнера. Що ж стосується тих Стрільців, чиї відносини вже устоялися, то можливі проблеми з другою половинкою. Минуле може внести суєти у ваші відносини.

Козеріг

Козероги можуть потрапити в делікатне становище через помилки свого романтичного партнера. Дайте зрозуміти, що він вчинив несправедливо стосовно вас.

Водолій

Водоліям захочеться знайти в нових партнерах риси когось зі свого минулого. Це шлях в нікуди. Чим раніше ви це усвідомлюєте, тим краще. У Водоліїв, чиї відносини вже устоялися, то можливі незначні конфлікти на побутовому грунті, але вони переборні.

Риби

У сімейних риб на романтичному терені буде все спокійно. А ось у самотніх риб очікується вельми цікавий розвиток подій. Їм належить спробувати створити відносини, незважаючи на різницю у віці.

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Автор: УНІАН