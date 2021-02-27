У цьому місяці люди готуються до дачного сезону.

Березень - це місяць перших відлиг після затяжної весни. У цей місяць починається підготовка до дачного сезону. Люди висаджують розсаду овочів і квітів, запасаються насінням і необхідним інвентарем. Також проводяться роботи в теплиці, на підвіконні. Для того, щоб рослини добре прижилися, потрібно висаджувати їх по фазі Місяця, оскільки наш супутник сильно впливає на стан рослин та їх ріст.

Коли можна і не можна сіяти і садити рослини

1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 і 31 березня - сприятливі дні для посівів і посадок будь-яких рослин.

9, 10, 11, 12, 13 і 28 березня краще утриматися від посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин.

Місячний календар посівних робіт на березень 2021

1 березня - посів зелені і посадка цибулинних квітів в теплиці, розпушування грунту, підживлення квітів.

2 березня - проводяться ті ж роботи, що і днем раніше.

3 березня - проводять посів і пересадку кімнатних квітів, обрізають дерева.

4 березня - посів томатів, капусти, однорічних і багаторічних квітів на розсаду. Пікірують селеру, баклажан, солодкий перець. Рекомендується полив і підгодівля квітів.

5 березня - рекомендації такі ж, як вчора.

6 березня - рекомендується удобрювати і рихлити грунт, боротися зі шкідниками.

7 березня - посадка рослин на насіння.

8 березня - обробка і пророщування картоплі.

9 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.

10 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.

11 березня - культивація, полив і внесення добрив.

12 березня - не рекомендується посів і пересадка. Можна обрізати дерева.

13 березня - не рекомендуються посіви і посадки. Готують грунт до посіву, вносять добрива.

14березень - не рекомендуються посіви і посадки. Готують грунт до посіву, вносять добрива.

15 березня - посів гострого перцю на розсаду.

16 березня - проводять посів капусти і салату в теплиці, обрізають дерева.

17 березня - проводиться посів томатів, багаторічних квітів, пікіровка солодкого перцю, цибулі-порею, обрізка дерев.

18 березня - рекомендується проводити ті ж роботи, що і днем раніше.

19 березня - видалять зайві пагони, борються зі шкідниками. Посадка дині, квасолі, гороху, огірків.

20 березня - рекомендації повторюють вчорашні.

21 березня - рекомендації повторюють вчорашні. Не рекомендується поливати рослини.

22 березня - садять томат, баклажан, перець, цибулю, горох, різновиди капусти, гарбуз. В саду садять сливу, яблуню, кущі смородини. Проводять підгодівлю мінеральними добривами.

23 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.

24 березня - не рекомендуються посіви і пересадки. Можна перекопувати землю, боротися зі шкідниками і хворобами.

25 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.

26 березня - не рекомендується посів на насіння. Можна садити виноград, суницю, однорічні квіти, проріджувати пагони.

27 березня - посів однорічник і витких рослин, побілка і обрізка дерев. Не рекомендується удобрювати грунт.

28 березня – Повний місяць. Роботи з рослинами не проводяться.

29 березня - посів і пересадка кімнатних рослин. Полив, розпушування грунту і підгодівля квітів.

30 березня - проводяться ті ж роботи, що і днем раніше.

31 березня - саджають цибулинні рослини, гарбузові, пасльонові, коренеплоди. Можна боротися зі шкідниками. Не рекомендується обрізати дерева.

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Автор: Катерина Пулатова