Березень - це місяць перших відлиг після затяжної весни. У цей місяць починається підготовка до дачного сезону. Люди висаджують розсаду овочів і квітів, запасаються насінням і необхідним інвентарем. Також проводяться роботи в теплиці, на підвіконні. Для того, щоб рослини добре прижилися, потрібно висаджувати їх по фазі Місяця, оскільки наш супутник сильно впливає на стан рослин та їх ріст.
Коли можна і не можна сіяти і садити рослини
1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 і 31 березня - сприятливі дні для посівів і посадок будь-яких рослин.
9, 10, 11, 12, 13 і 28 березня краще утриматися від посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин.
Місячний календар посівних робіт на березень 2021
1 березня - посів зелені і посадка цибулинних квітів в теплиці, розпушування грунту, підживлення квітів.
2 березня - проводяться ті ж роботи, що і днем раніше.
3 березня - проводять посів і пересадку кімнатних квітів, обрізають дерева.
4 березня - посів томатів, капусти, однорічних і багаторічних квітів на розсаду. Пікірують селеру, баклажан, солодкий перець. Рекомендується полив і підгодівля квітів.
5 березня - рекомендації такі ж, як вчора.
6 березня - рекомендується удобрювати і рихлити грунт, боротися зі шкідниками.
7 березня - посадка рослин на насіння.
8 березня - обробка і пророщування картоплі.
9 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.
10 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.
11 березня - культивація, полив і внесення добрив.
12 березня - не рекомендується посів і пересадка. Можна обрізати дерева.
13 березня - не рекомендуються посіви і посадки. Готують грунт до посіву, вносять добрива.
14березень - не рекомендуються посіви і посадки. Готують грунт до посіву, вносять добрива.
15 березня - посів гострого перцю на розсаду.
16 березня - проводять посів капусти і салату в теплиці, обрізають дерева.
17 березня - проводиться посів томатів, багаторічних квітів, пікіровка солодкого перцю, цибулі-порею, обрізка дерев.
18 березня - рекомендується проводити ті ж роботи, що і днем раніше.
19 березня - видалять зайві пагони, борються зі шкідниками. Посадка дині, квасолі, гороху, огірків.
20 березня - рекомендації повторюють вчорашні.
21 березня - рекомендації повторюють вчорашні. Не рекомендується поливати рослини.
22 березня - садять томат, баклажан, перець, цибулю, горох, різновиди капусти, гарбуз. В саду садять сливу, яблуню, кущі смородини. Проводять підгодівлю мінеральними добривами.
23 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.
24 березня - не рекомендуються посіви і пересадки. Можна перекопувати землю, боротися зі шкідниками і хворобами.
25 березня - не рекомендуються посіви і пересадки.
26 березня - не рекомендується посів на насіння. Можна садити виноград, суницю, однорічні квіти, проріджувати пагони.
27 березня - посів однорічник і витких рослин, побілка і обрізка дерев. Не рекомендується удобрювати грунт.
28 березня – Повний місяць. Роботи з рослинами не проводяться.
29 березня - посів і пересадка кімнатних рослин. Полив, розпушування грунту і підгодівля квітів.
30 березня - проводяться ті ж роботи, що і днем раніше.
31 березня - саджають цибулинні рослини, гарбузові, пасльонові, коренеплоди. Можна боротися зі шкідниками. Не рекомендується обрізати дерева.
Вам також може бути цікаво:
- Гороскоп для Лева на березень 2021 року: будьте рішучими і не бійтеся змін
- Місячний календар стрижок на березень 2021 року: вдалі і невдалі дні для нової зачіски
- Гороскоп для Дів на березень 2021 року: постарайтеся впоратися з труднощами на роботі
- Удача у фінансах у левів і романтичні переживання у Скорпіонів: астролог склав гороскоп на березень для всіх знаків Зодіаку
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram