Експерти розповіли, що двом людям слід бути дуже уважними.

Астрологи розповіли, яким двом знакам Зодіаку варто бути дуже уважними в молодик 26 вересня і в чому може проявлятися небезпека. Детальніше читайте в нашому матеріалі УНІАН.

Стрілець

Вам слід бути обережним в спілкуванні з незнайомими людьми, а також в плані прийняття будь-яких рішень, пов'язаних з грошима. За обома пунктами вас можуть або обдурити, або ви щось неправильно зрозумієте і зробите дуже дорогу помилку.

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Також небезпека в цей день може підстерігати вас і на дорозі. В першу чергу не забувайте про те, що слід завжди пристібати ремені безпеки, перебуваючи за кермом. А також пам'ятайте про важливість не відволікатися, коли ви їдете по дорозі.

Телець

Молодик 26 вересня подарує ряд проблем і Тельцям. Небезпека для них може бути пов'язана з якимись побутовими приладами. Через необережність можна отримати травму або опік. Також є ризик порізатися ножем або іншим гострим предметом у себе вдома. Тому зайва пильність в цей енергетично напружений день вам явно не завадить.

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