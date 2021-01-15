Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які розбагатіють вже в найближчий тиждень.
Про це пише slovofraza.
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Удача чекає на водіїв і тих, хто повинен відправитися у відрядження. Це ідеальний час для людей, які знаходяться в пошуках нової роботи. Експерти рекомендують Левам правильно розпоряджатися своєю грошовою енергетикою. Якщо є зайві гроші, краще не давати нікому в борг. Якщо грошей немає, не потрібно брати в борг. Все це буде вкрай небезпечним.
Скорпіон
Скорпіони зараз можуть перетворитися в кращу версію себе, тому сидіти і чекати біля моря погоди не потрібно. Прийшла пора діяти рішуче і безкомпромісно. Великий успіх очікує тих людей, які зайняті пошуками нової роботи.
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