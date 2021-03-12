У народі цей день називають Прокоп перезимний, Дорогорушитель.

Православна церква 12 березня вшановує пам'ять преподобного Прокопія Декаполіта. Прокопій разом зі святим Василем протистояв іконоборчій єресі у Візантії. За наказом імператора Прокопія били і посадили в темницю за непокору. Після звільнення до самої смерті він продовжував боротьбу за прославлення ікон.

Ім'я Прокопа селяни пов'язували зі словом "прокопувати". У цей період починав танути сніг, а дороги перетворювалися на бездоріжжя. Починають танути бурульки, розливаються струмки, а санний шлях псується. Перед тим, як виїхати з дому, мандрівники перевіряли дорогу - чи безпечно по ній їхати і чи не застрягне кінь.

З цього дня починався сезон полювання. Мисливці ходили в ліс на зайців і кабанів. Вважалося, що якщо дорогу перебіжить собака, то вдалого полювання не буде. А якщо в дорозі розпрягався кінь - значить, вдома щось погане сталося. Якщо дорогу перебіжить заєць, то ловля в цей день точно буде невдалою.

За повір'ям, на дорозі в цей день можна побачити не тільки тварин, а й блукаючі вогники - душі померлих. Щоб не накликати на себе біду в дорозі не можна голосно співати, свистіти, кричати, спати і справляти нужду. У цей день ходили в гості до рідних і хрещених. Якщо 12 березня щось попросять або позичать - відмовляти не можна.

Погодні прикмети 12 березень

Якщо проліски вже розпустилися - значить, можна орати землю.

Вівці голосно і неспокійно поводяться - до сильних вітрів.

Якщо верба розпустилася спочатку на маківці, посів буде хороший і потрібно сіяти раніше. Якщо верхівка верби не розпускається - вдалим буде лише другий посів.

Молодий місяць в цей день знаменує дощове літо.

Південний вітер віє - до жаркого літа.

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Автор: Катерина Пулатова