Цей день в народі отримав назви Василь капельник, Василь теплий, Василь каплюжник, дроворуб.

Православна церква 13 березня шанує преподобного Василя Сповідника, постраждалого під час гоніння на ікони. Він був посаджений в темницю разом з єпископом Прокопієм Декаполітом у період правління імператора Лева Ісавра та іконоборства.

У цей день часто приходить перша відлига, починає капати з дахів, струмки розливаються. Однак справжнє тепло настане ще не скоро і вдома продовжують топити піч. Наші предки сприймали вогонь як живу істоту, тому його намагалися не розгнівати.

Плюнути у вогонь або залити його водою вважалося гріхом - у людини, що вчинила це дійство, заболять руки і ноги, а губи покриються виразками. Вогонь у печі запалювали з молитвою. Під час цього не можна було голосно розмовляти і сваритися, щоб не накликати біду. У нього не можна було кидати волосся і одяг.

13 березня наші предки починали рубати дрова для лісосплаву. Щоб в будинку було щастя і благополуччя, в нього заносили свіжозрубану гілочку сосни. Із соснових бруньок готували настоянку від застуди. День Василя вважався сприятливим днем для лікування лихоманки, водянки, отруєння. Однак в цілому день вважався нещасливим, тому намагалися не виходити з дому і не починати нових справ.

Погодні прикмети 13 березня

Дощ в цей день віщує мокре літо.

Якщо граки вже прилетіли, то сніг скоро зійде.

Якщо прилетіли жайворонки, то холодів більше не буде.

Багато бурульок на дахах - до хорошого врожаю зерна, затяжної весни і пізнього літа.

Бурульки тануть і капають сьогодні - до вдалого полювання на зайців.

Перисті хмари сьогодні віщують потепління.

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Автор: Катерина Пулатова