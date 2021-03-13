Православна церква 13 березня шанує преподобного Василя Сповідника, постраждалого під час гоніння на ікони. Він був посаджений в темницю разом з єпископом Прокопієм Декаполітом у період правління імператора Лева Ісавра та іконоборства.
У цей день часто приходить перша відлига, починає капати з дахів, струмки розливаються. Однак справжнє тепло настане ще не скоро і вдома продовжують топити піч. Наші предки сприймали вогонь як живу істоту, тому його намагалися не розгнівати.
Плюнути у вогонь або залити його водою вважалося гріхом - у людини, що вчинила це дійство, заболять руки і ноги, а губи покриються виразками. Вогонь у печі запалювали з молитвою. Під час цього не можна було голосно розмовляти і сваритися, щоб не накликати біду. У нього не можна було кидати волосся і одяг.
13 березня наші предки починали рубати дрова для лісосплаву. Щоб в будинку було щастя і благополуччя, в нього заносили свіжозрубану гілочку сосни. Із соснових бруньок готували настоянку від застуди. День Василя вважався сприятливим днем для лікування лихоманки, водянки, отруєння. Однак в цілому день вважався нещасливим, тому намагалися не виходити з дому і не починати нових справ.
Погодні прикмети 13 березня
- Дощ в цей день віщує мокре літо.
- Якщо граки вже прилетіли, то сніг скоро зійде.
- Якщо прилетіли жайворонки, то холодів більше не буде.
- Багато бурульок на дахах - до хорошого врожаю зерна, затяжної весни і пізнього літа.
- Бурульки тануть і капають сьогодні - до вдалого полювання на зайців.
- Перисті хмари сьогодні віщують потепління.
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