22 лютого Православна Церква вшановує пам'ять мученика Никифора і преподобного Панкратія Печерського. Преподобний Никифор пішов до озера Важозеро і заснував тут свою пустель. Панкратій служив у Києво-Печерському монастирі, зцілював хворих і був чудотворцем.
Сьогодні селяни плели взуття з берести - постоли. Плетінням займалися виключно чоловіки. Часто плели постоли на продаж. Вони коштували недорого, але швидко зношувалися. Кожного хлопчика з дитинства вчили цьому ремеслу.
В цей час запаси провізії підходили до кінця. Селяни докуповували їжу до весни. На Панкратія лікували хронічні хвороби. Вважається, що якщо сьогодні не почати лікування, то будете дуже довго хворіти. Також в цей день купували нове взуття - тоді воно дуже довго прослужить.
У цей день насіння для посадки ненадовго виносили на мороз, а потім знову ховали в теплому місці. Вважалося, що так насіння загартуються і дадуть хороший урожай.
Погодні прикмети 22 лютого
- Якщо сьогодні вдарять морози, то холоди ще довго протримаються.
- Дерева в густому інеї - до врожайного року.
- Запітніли шибки в хаті - до відлиги.
- Налипання снігу до дерев і шум лісу віщують потепління.
- Якщо ніч темна і беззоряна - весна буде ранньою.
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