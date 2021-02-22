Сьогодні Церква відзначає день ангела мученика Никифора і преподобного Панкратія Печерського.

22 лютого Православна Церква вшановує пам'ять мученика Никифора і преподобного Панкратія Печерського. Преподобний Никифор пішов до озера Важозеро і заснував тут свою пустель. Панкратій служив у Києво-Печерському монастирі, зцілював хворих і був чудотворцем.

Сьогодні селяни плели взуття з берести - постоли. Плетінням займалися виключно чоловіки. Часто плели постоли на продаж. Вони коштували недорого, але швидко зношувалися. Кожного хлопчика з дитинства вчили цьому ремеслу.

В цей час запаси провізії підходили до кінця. Селяни докуповували їжу до весни. На Панкратія лікували хронічні хвороби. Вважається, що якщо сьогодні не почати лікування, то будете дуже довго хворіти. Також в цей день купували нове взуття - тоді воно дуже довго прослужить.

У цей день насіння для посадки ненадовго виносили на мороз, а потім знову ховали в теплому місці. Вважалося, що так насіння загартуються і дадуть хороший урожай.

Погодні прикмети 22 лютого

Якщо сьогодні вдарять морози, то холоди ще довго протримаються.

Дерева в густому інеї - до врожайного року.

Запітніли шибки в хаті - до відлиги.

Налипання снігу до дерев і шум лісу віщують потепління.

Якщо ніч темна і беззоряна - весна буде ранньою.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова