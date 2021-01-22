Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Філіпа (1507-1569), митрополита Московського і всієї Росії. Був позбавлений сану і відправлений на заслання через незгоду з політикою Івана Грозного.
Довжина днів збільшується, а ночі стають все коротшими, проте морози з цього дня лише міцнішають. За сьогоднішньою погодою визначали, яким буде вересень. Якщо цілий день йде сніг - то дощовим, а якщо погода суха - жарким.
Після низки новорічних і водохресних свят у людей накопичувалося багато справ. Сьогодні говорили: "Прийшла пора, турбот гора". У будинку проводили прибирання, прали білизну, чистили піч. Господиня весь день була в турботах.
Увечері 22 січня приймали баню, щоб змити Святки. У народі вірили, що у духа лазні сьогодні можна дістати шапку-невидимку. Для цього потрібно зайти в баню останнім і під підошву лівого чобота покласти хрестик. Потім потрібно сісти обличчям до стіни і голосно лаятися. Після цього вийде дух лазні і подарує шапку.
Прикмети погоди 22 січня
- Безхмарне небо сьогодні віщує хороший урожай.
- Якщо скотина з двору прагне в хлів - буде похолодання.
- Ворони і галки сидять на верхівках дерев – до морозів, на снігу – до відлиги.
- Якщо кішка спить цілий день - буде потепління, точить кігті об дерево - до вітряної погоди, ховається в тепле місце - до похолодання.
- Собака спить, згорнувшись клубком - скоро похолодає.
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