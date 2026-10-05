Критики в захваті: вийшов трейлер кримінального трилера 'Джозефіна' з Ченнінгом Татумом (відео)

В український прокат фільм вийде з 26 листопада 2026 року.

Вийшов український трейлер драматичного кримінального трилера "Джозефіна" (Josephine), прем'єра якого відбулась на кінофестивалі незалежного кіно "Санденс" у січні 2026 року.

За сюжетом фільму, 8-річна Джозефіна випадково стає свідком злочину в парку Голден Гейт. Ця емоційна травма призводить до конфліктів між її батьками, які шукають справедливості та водночас намагаються відновити відчуття безпеки у дитини різними способами. Проте це не так просто, як може здаватися: у дівчинки все частіше стаються неконтрольовані спалахи гніву.

Роль Джозефіни у стрічці зіграла юна Мейсон Рівз, для якої це дебютна робота в кіно: критики вже назвали її "найкращою грою дитячих ролей за останнє десятиліття".

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Тим часом, образи її батьків втілили Ченнінг Татум ("Кліпни двічі", "Дедпул і Росомаха", "Грабіжник за покликанням", "Месники: Сходження Доктора Дума", франшизи "Супер Майк", "Мачо і ботан") та Джемма Чан ("Фантастичні звірі і де їх шукати", "Марія – королева Шотландії", "Капітан Марвел", "Вічні", "Не хвилюйся, серденько").

Зняла стрічку бразильсько-американська режисерка Бет де Араужо ("М'який і тихий"), яка завдяки цій роботі вже бере участь в оскарівських перегонах за номінації на режисуру та оригінальний сценарій. Якщо це станеться, вона стане першою латиноамериканкою, номінованою на "Оскар".

"Джозефіна" стала безперечним улюбленцем критиків одразу після гучної прем'єри на "Санденсі", де стрічка здобула одразу дві важливі нагороди – Приз журі та Приз глядацьких симпатій. Наразі стрічці прогнозують також одразу кілька гучних номінацій на "Оскар". Зокрема, Sumerian Pictures, яка займається продюсуванням фільму, подала на номінацію головну акторку стрічки Мейсон Рівз – за найкращу жіночу роль. Історія "Оскара" показує, що номінації на головну роль для дітей-акторів трапляються рідко, проте як пише видання Variety: "Якщо коли-небудь і був випадок, щоб протистояти цій тенденції, то Рівз це зробила".

Також критики високо оцінили акторську гра Татума у фільмі, назвавши цю роль однією із найсильніших у всій його кар'єрі. У цій стрічці він втілює стриману, болісну мужність – людину, яка не може висловити емоції, але відчайдушно хоче захистити.

"Ченнінг Татум просто нокаутує своєю грою у цій приголомшливій драмі про втрачену невинність", – пише The Guardian.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 96% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 86 з 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнння".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде з 26 листопада 2026 року.

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