Цей день в народі відомий як День Власія або Коров'яче свято.

Сьогодні Церква відзначає пам'ять християнського святого і мученика Власія Севастійського. Він лікував місцевих жителів і на їхнє прохання був поставлений єпископом. Під час гонінь на християн він відвідував мучеників у темницях і втішав їх. Власія піддали тортурам і мученицькій смерті за те, що він відмовився приймати язичництво.

Вважається, що після цього дня бувають ще 3 дні сильних морозів, а потім холод відступає і наближається весна. Власія шанували як покровителя великої рогатої худоби, а день його пам'яті називали "коров'ячим святом". У хліві встановлювали ікони із зображенням святого.

24 лютого уникали важкої роботи, щоб уберегти худобу від хвороб. Домашнім тваринам в цей день давали кращі корми, доглядали за ними, прибирали в хлівах. У церкві святили житні короваї і роздавали по шматочку всім тваринам. Також у церквах святили вершкове масло біля ікони Власія.

Цей день відзначали дуже голосно і масово, з великою кількістю випивки. Вважалося, що якщо господар не святкуватиме цю дату, то накличе біду на свою худобу. У цей день проводили безліч ворожінь і обрядів на хороший урожай і отелення корови. 23 лютого також заколювали різних тварин, крім корів, і робили з них печеню.

Погодні прикмети 24 лютого

Грім сьогодні - до сильних вітрів.

Багато бурульок на дахах віщують пізню весну.

Якщо в цей день настала відлига, то морозів більше не буде.

Багато снігу в цей день обіцяє ранню весну і багато зелені в травні.

Дерева стоять в інеї - до майбутніх морозів.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова