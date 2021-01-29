Сьогоднішній день в народі називають Петро-напівкорм, поклоніння веригам апостола Петра.

У православному календарі 29 січня відзначають поклоніння веригам апостола Петра. Апостол Петро - один з 12 апостолів Ісуса Христа, перший папа Римський. Петро народився в простій родині і був риболовом. Зустрівши Христа, він став його учнем і апостолом. За наказом юдейського царя Ірода Петра кинули в темницю і скували веригами - залізними ланцюгами. Вночі йому з'явився Ангел, зняв кайдани і вивів з в'язниці. Цим веригам стали поклонятися віруючі і Римські папи.

Читайте такожМісячний календар стрижок на лютий 2021: сприятливі дні для стрижки та фарбування волоссяУ народі цей день називали Петро-напівкорм. До цього часу закінчувалася половина припасів зимового корму для худоби. Цей день вважали серединою зими. Селяни обходили худобу, чистили хлів і примічали, скільки залишилося припасів. Якщо їжі не вистачало, то худобі насипали менше корму.

Ще в цей день навпіл ламали скіпку (паличку для розпалювання печі) і клали хрестом на підлозі, щоб залучити удачу. Петру молилися про позбавлення від гарячки. Сни в ніч з 28 на 29 січня вважалися віщими. Якщо приснився поганий сон, перед тим, як встати з ліжка, говорили "Куди ніч, туди і сон".

Погодні прикмети 29 січня

Морозний день сьогодні віщує спекотне літо.

Вітер з півночі - до морозів і похолодання.

Якщо випало багато снігу - влітку буде вдала риболовля.

Якщо сьогодні залишилося більше половини припасів - рік буде врожайним і ситим.

Хуртовина сьогодні знаменує дощове літо.

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Автор: Катерина Пулатова