У православному календарі 29 січня відзначають поклоніння веригам апостола Петра. Апостол Петро - один з 12 апостолів Ісуса Христа, перший папа Римський. Петро народився в простій родині і був риболовом. Зустрівши Христа, він став його учнем і апостолом. За наказом юдейського царя Ірода Петра кинули в темницю і скували веригами - залізними ланцюгами. Вночі йому з'явився Ангел, зняв кайдани і вивів з в'язниці. Цим веригам стали поклонятися віруючі і Римські папи.
Читайте такожМісячний календар стрижок на лютий 2021: сприятливі дні для стрижки та фарбування волоссяУ народі цей день називали Петро-напівкорм. До цього часу закінчувалася половина припасів зимового корму для худоби. Цей день вважали серединою зими. Селяни обходили худобу, чистили хлів і примічали, скільки залишилося припасів. Якщо їжі не вистачало, то худобі насипали менше корму.
Ще в цей день навпіл ламали скіпку (паличку для розпалювання печі) і клали хрестом на підлозі, щоб залучити удачу. Петру молилися про позбавлення від гарячки. Сни в ніч з 28 на 29 січня вважалися віщими. Якщо приснився поганий сон, перед тим, як встати з ліжка, говорили "Куди ніч, туди і сон".
Погодні прикмети 29 січня
- Морозний день сьогодні віщує спекотне літо.
- Вітер з півночі - до морозів і похолодання.
- Якщо випало багато снігу - влітку буде вдала риболовля.
- Якщо сьогодні залишилося більше половини припасів - рік буде врожайним і ситим.
- Хуртовина сьогодні знаменує дощове літо.
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