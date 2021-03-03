Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Лева, Папи Римського (440-461), який критикував єретиків і написав безліч релігійних праць. Він також прославився своєю миролюбністю і антивоєнними проповідями. Мощі святого знаходяться в Римі.
Цей день в народі називають Вівсянкою на честь невеликої пташки з жовтим оперенням вівсянки звичайної. Наші предки вважали її вісницею весни. У цей день з вівсяної муки пекли печиво і пироги і роздавали родичам, а залишки випічки виносили на вулицю птахам.
За старим повір'ям, якщо 3 березня побачити метелика-кропив'янку, то весна настане дуже скоро. У цей період чоловіки готувалися до посівних робіт: оглядали, чистили і лагодили городній інвентар, перевіряли вози. Вважається, що якщо людина по дорозі додому спіткнеться, то вдома її чекає сварка. Дівчині вколоти палець або порізатися при готуванні - до удачі.
Погодні прикмети 3 березня
- Вівсянки сьогодні співають і голосно цвірінькають - до ранньої весни і потепління.
- День без опадів - до хорошого врожаю.
Блідий місяць - до сильного снігопаду, ясний - до холоднечі.
Білі хмари віщують вітер, а сірі - тепло.
Густий туман вранці - до поганої погоди влітку.
Багато снігу випало - до хорошого врожаю зерна.
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