Цей день називають Ярилин день, Ярило з вівсянкою, Вівсянка, Лев.

Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Лева, Папи Римського (440-461), який критикував єретиків і написав безліч релігійних праць. Він також прославився своєю миролюбністю і антивоєнними проповідями. Мощі святого знаходяться в Римі.

Цей день в народі називають Вівсянкою на честь невеликої пташки з жовтим оперенням вівсянки звичайної. Наші предки вважали її вісницею весни. У цей день з вівсяної муки пекли печиво і пироги і роздавали родичам, а залишки випічки виносили на вулицю птахам.

За старим повір'ям, якщо 3 березня побачити метелика-кропив'янку, то весна настане дуже скоро. У цей період чоловіки готувалися до посівних робіт: оглядали, чистили і лагодили городній інвентар, перевіряли вози. Вважається, що якщо людина по дорозі додому спіткнеться, то вдома її чекає сварка. Дівчині вколоти палець або порізатися при готуванні - до удачі.

Погодні прикмети 3 березня

Вівсянки сьогодні співають і голосно цвірінькають - до ранньої весни і потепління.

День без опадів - до хорошого врожаю.

Блідий місяць - до сильного снігопаду, ясний - до холоднечі.

Білі хмари віщують вітер, а сірі - тепло.

Густий туман вранці - до поганої погоди влітку.

Багато снігу випало - до хорошого врожаю зерна.

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Автор: Катерина Пулатова