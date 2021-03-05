Цю дату в народі називають Лев Катанський, Катальник, катання з гір, Корнелій Катальник.

Православна церква в цей день шанує пам'ять преподобного Лева, єпископа італійського міста Катана. Лев Катанський славився милосердям і добротою, християнською любов'ю до мандрівників і жебраків, мав дар чудотворення і лікування.

Наші предки пов'язували назву міста, де працював святий, з дієсловами «котитися», «катати», «скочуватися». Вважалося, що він мав зв'язок над падаючими зірками. Побачити падаючу зірку сьогодні вважалося дуже поганою прикметою, яка віщує смерть близької людини. Тому на небо намагалися не дивитися.

На честь пам'яті Лева Катанського в цей день пекли кокурки - кругле обрядове печиво на коров'ячому маслі. Селяни брали у ковалів вогонь з горна і несли його в поле. Таким чином земля отримувала силу і давала багатий урожай. За повір'ям, якщо людина захворіє сьогодні, то буде довго одужувати. У цей день не можна починати нові справи і давати обіцянки.

Погодні прикмети 5 березня

Мокрий сніг сьогодні віщує відлигу і повноводдя.

Ворони і галки високо літають - до снігопадів.

Птахи купаються в снігу - до відлиги.

Якщо весь сніг розтанув до сьогоднішнього дня, то рік буде неврожайний.

Якщо вітер сьогодні змінював напрямок, то скоро буде недовга відлига.

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Автор: Катерина Пулатова