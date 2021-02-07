У православному календарі 7 лютого - день святителя Григорія Богослова (329-389), архієпископа. Григорій Богослов - видатний християнський святий, філософ, прозаїк і поет, він отримав прекрасну освіту в кращих школах Римської імперії. Григорій поклав багато сил на викорінення єресі, читав християнські проповіді.
7 лютого було заведено робити добрі справи і шанувати благочестивих людей. Про свої добрі діяння не можна було нікому розповідати і хвалитися, адже Бог і так все бачить. У цей день не можна лаятися і бажати зла іншим. Вважалося, що все сказане сьогодні збувається.
На Григорія Богослова не можна стригти волосся і нігті, інакше можна накликати хворобу. Також не можна плюватися на землю. Цей день вважається вдалим для вирішення торгових питань, тому можна укласти угоду або зробити велику покупку. Щоб вдало йшли торги, у знахарів купували заговорений цукор і ховали в крамниці.
Розсипати сіль сьогодні - до великого конфлікту з батьками або другою половинкою. А пролити молоко вважалося хорошою прикметою.
Погодні прикмети 7 лютого
- Яка погода сьогодні - такою і буде наступна зима.
- Якщо сьогодні свіжий сніг випав, то наступна зима буде пізньою.
- Сильні снігопади - до ранньої осені.
- Спів синиці з ранку обіцяє похолодання.
- Горобці часто цвірінькають - буде відлига.
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