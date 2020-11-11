Скорпіон займає лідерство в цьому рейтингу, і це не дивно, враховуючи, що він вважається найпристраснішим з усіх знаків.

Астрологи назвали трійку найсексуальніших знаків Зодіаку. Перед представниками цих знаків неможливо встояти.

Про це пише "Клубер".

Раки славляться своєю чуттєвістю, яка є головним секретом їхньої сексуальної привабливості. Рак зведе вас з розуму, якщо духовна близькість заводить вас більше, ніж тіло.

Лев

У Левів є всі якості, щоб бути фантастичними коханцями - до тих пір, поки їх нарцисизм не візьме над ними вгору.

Скорпіон

Скорпіон займає лідерство в цьому рейтингу, і це не дивно, враховуючи, що він вважається найпристраснішим з усіх знаків. Всі Скорпіони володіють величезним сексуальним апетитом, який практично не піддається задоволенню, і готові на найсміливіші експерименти, щоб зробити приємність своєму партнерові.

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Автор: УНІАН