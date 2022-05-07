Фахівець вважає, що обстріли і провокації можливі в Дніпрі, Житомирі, Ужгороді.

Попри те, що російські окупанти стріляють в різних напрямках, таролог Олена Бюн назвала населені пункти, які найближчим часом опиняться в небезпеці. Про це вона розповіла у своєму YouTube-блозі.

Олена уточнила, що небезпеку чекає місто Дніпро і Дніпропетровську область.

"Мости, залізничні станції - все, що пов'язано з транспортом і транспортними розв'язками, в небезпеці. Який раз карти попереджають Дніпро про те, що є загроза місця з чимось пальним, з місткостями. Неспокійна ситуація, ілюзорна помірність", - розповіла таролог.

Також фахівець закликала жителів Дніпра, Рівненщини, Житомирщини та Ужгорода бути вкрай пильними найближчим часом і не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки великий ризик небезпеки з повітря.

Жителів перерахованих регіонів Олена Бюн також просить уникати людних місць.

"Уникайте скупчення великої кількості народу. Начебто такого нічого тут немає, але випадають карти попередження", - уточнила фахівець.

Нагадаємо, раніше астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

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