Ці люди прекрасно вписуються в роль батька і оточують своїх спадкоємців помірною турботою.

Астрологи стверджують, що схильність людини до ставлення до дитини закладена з народження. Саме тому одні можуть бути відповідальними і турботливими батьками, інші - йти з сімей, дізнаючись про вагітність своєї супутниці. Фахівці назвали три знаки Зодіаку, які претендують на звання найкращого батька. Хто вони - читайте в матеріалі УНІАН.

Телець

Стаючи батьками, Тельці роблять все, щоб захистити своїх дітей. Саме тому вони нерідко перегинають палицю не пускаючи тих гуляти, контролюють кожен крок своїх дочок або синів. Проте Тельці намагаються не перетинати особисті кордони.

Рак

Раки в ролі батьків намагаються зробити все, щоб створити своїм спадкоємцям справжнє щасливе дитинство. Граючи з ними, вони самі перетворюються в маленьких дітей, згадуючи події багаторічної давності. Раки здатні підтримати дитину в скрутну хвилину, але також можуть вказати на те, де вона не права.

Терези

Батьки-Терези повноправно входять в цей список як найбільш емпатичні. Ці люди можуть знайти підхід до будь-якої дитини (навіть до чужої). Володіють особливим даром - вміють підібрати потрібні слова в будь-якій ситуації. Саме тому Терезам нескладно знаходити спільну мову з дітьми-підлітками в їхній найважчий життєвий період.

Нагадаємо, складено фінансовий гороскоп на тиждень до 10 липня.

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