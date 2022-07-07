Ці люди часто здатні на багато що, аби все було так, як вони захотіли.

Астрологи визначили, яким знакам Зодіаку найбільше властиво підступність. Йдеться про мінімум трьох - Близнюків, Скорпіонів і Водоліїв. У спілкуванні і близьких відносинах з ними слід дотримуватися максимальної обережності, щоб не "пожинати плоди".

Близнюки

Представники даного знака Зодіаку по праву вважаються найнебезпечнішими. Вся справа в тому, що від природи у них два обличчя, і вони самі обирають кому яке показувати.

Часто вони можуть бути підлими, злими, лукавими, розпускати плітки за спиною, але найбільш яскраво у них виражено підступність. Тому будуючи з Близнюкам якісь плани, завжди слід бути уважними і обережними.

Скорпіон

Другий знак, в спілкуванні з яким не завадить обережність. Вони можуть маніпулювати близькими, видавати їхні секрети і ображати, якщо хтось буде не згоден з їх "найвеличнішою" думкою. Скорпіони, як і Леви, дуже владні і власні, тому їм вкрай важливо підпорядкувати собі людину. Заради цього вони готові на все.

До слова, астрологи додають - Скорпіони здатні на найвитонченішу підступність.

Водолій

Водолії відмінно контролюють свої емоції і бездоганно ними "грають". Вони можуть зображати на публіку будь-які почуття, не переживаючи їх насправді. Зірки попереджають - уродженці даного знака Зодіаку здатні завдати удару і зрадити людину тоді, коли він найменше цього очікує.

Вони часто мстиві. Коли Водолії обмірковують свій підступний план, вони часто неговіркі і потайливі.

Нагадаємо, астрологи назвали 4 знака Зодіаку, яким пощастить в бізнесі.

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