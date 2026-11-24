Водночас творець шоу Джейсон Судейкіс висловив зацікавленість у продовженні серіалу ще й на шостий сезон.

Стрімінговий сервіс Apple TV продовжив на п'ятий сезон спортивно-комедійний серіал "Тед Лассо" (Ted Lasso) від американського коміка Джейсона Судейкіса ("Нестерпні боси", "Ми – Міллери"). Він же продовжить виконувати головну роль у ньому.

Як повідомляє Variety, ця новина не стала несподіванкою, враховуючи успіх четвертого сезону "Теда Лассо", що тріумфально повернувся на екрани після трирічної перерви у серпні 2026 року.

Водночас раніше Судейкіс висловив зацікавленість у продовженні серіалу ще й на шостий сезон, щоб завершити нову сюжетну арку.

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Нагадаємо, виходу четвертого сезону "Теда Лассо" довелося чекати протягом трьох років, протягом яких регулярно з'являлися чутки про закриття проєкту, попри його великий успіх.

Основною причиною тривалої перерви вважається особиста позиція самого Джейсона Судейкіса, який вважав сюжетную лінію серіалу завершеною після третього сезону. Автор проєкту заявляв, що він не хоче знімати продовження "тільки щоб зняти аби що заради грошей", а нові ідеї йому довго не приходили. Крім того, йому потрібен був час, щоб прийти до тями після розлучення з Олівією Вайлд.

Втім, влітку 2026 року "Тед Лассо" повернувся з новим сюжетом: Тед повернувся до клубу "АФК Річмонд", щоб тренувати жіночу футбольну команду з другого дивізіону. Крім Судейкіса, до своїх ролей повернулися Ханна Уоддінгем (Ребекка Велтон), Джуно Темпл (Кілі Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода) та Джеремі Свіфт (Леслі Гіґґінс).

Серед нових імен у касті були – Таня Рейнольдс (серіал "Статеве виховання"), Джуд Мек ("Знову в діїі"), Фей Марсей (серіали "Гра престолів", "Андор"), Ешлінг Шаркі ("Світ Юрського періоду: Домініон"), Еббі Герн ("Енола Голмс 2", серіал "Гострі картузи") та Грант Філі ("П'ять ночей у Фредді", серіал "Обі-Ван Кенобі").

Четвертий сезон завершився кількома сюжетними лініями, що закладають підґрунтя для майбутнього: у фінальному епізоді Тед передав посаду головного тренера жіночої команди "АФК Річмонд" Еліс Чілтон (її зіграла Таня Рейнольдс), а сам перейшов на посаду помічника тренера, працюючи разом із тренером Бородою.

Зміни відбулися і в чоловічій команді "АФК Річмонд": Рой погодився очолити футбольний клуб "Челсі". Також він разом з Кілі очікували на народження дитини. Тим часом Ребекка зробила пропозицію руки та серця своєму хлопцю Маттійсу.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків і 81% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 74 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,3 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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