Близнюки - це соціальні хамелеони, що мають в запасі багато личин.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким не можна довіряти. Їх представники часто підводять інших.

Про це пише "Клубер".

Це непростий знак, ненадійність якого викликана безліччю факторів. Один з них-їх нерішучість і нездатність зробити свій вибір. Близнюки-це соціальні хамелеони, що мають в запасі багато личин. Їх логічність і допитливий розум часто призводять до виникнення проблем. Цей знак стихії Повітря буквально потребує різноманітності. Його представники можуть збрехати (навіть ненавмисно) тільки заради того, щоб отримати бажане.

Лев

Левам здається, що вони є центром Всесвіту, а тому можуть ненавмисно видавати чужі таємниці або зраджувати довіру оточуючих.

Звичайно, так трапляється далеко не завжди. Лев також може бути відмінним другом, порядною людиною і вірним коханцем. Для цього потрібно бути чесним в тому, як багато уваги йому потрібно від його друзів і другої половинки.

Стрілець

Стрілець любить свободу і хоче побувати скрізь. Йому подобається подорожувати, жити на повну, дізнаватися щось нове і заводити нові знайомства. І хоча його життя досить різноманітна і дивовижна, часом він нехтує почуттями інших людей і змушує їх страждати.

Хоча Стрільцеві і не потрібно якось змінювати себе, але усвідомлення своїх нахилів може допомогти йому запобігти стражданням його друзів і партнерів, викликаних його спробами реалізувати свої мрії.

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Автор: УНІАН