Експерт каже, що загрози застосування ядерної зброї - всього лише блеф з боку лідера країни-агресора.

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв зробив розклад і відповів, чи варто Україні побоюватися застосування ядерної зброї Росією. Так, експерт запевняє, що це всього лише блеф з боку агресора.

"Трійка мечів говорить про емоційний стан наших людей. Зараз всі знаходяться в дуже поганому емоційному стані щодо всього цього (новин про застосування ядерної зброї РФ, - ред). Друга карта говорить про те, що ці ракети - всього лише поки що налякування. І ще одна карта говорить про те, що залякувати скоро перестануть. Залякали - пішли далі".

На питання чи буде взагалі коли-небудь ядерна війна, і чи загрожує українцям смерть від ядерної зброї, Гордєєв відповів наступне:

"Дві карти, які говорять про те, що, мої дорогі довірливі українці, забудьте взагалі про це все. Війна може забрати дійсно ... Є дуже багато негативу. Карта говорить, що багато хто не доживе до ядерної війни. Це говорить про те, що на даний момент ймовірність ядерного вибуху майже нульова".

Нагадаємо, нещодавно Макс Гордєєв зробив розклад на картах таро і побачив, що найближчим часом на Львів і Львівську область чекає небезпека. Росіяни можуть випустити ракети по мирному місту, тому таролог закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Вас також можуть зацікавити новини: