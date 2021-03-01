Обранець жінок-Терезів повинен володіти цілим рядом необхідних якостей: освіченістю, хорошими фізичними даними, розвиненим почуттям прекрасного і харизмою.

Будь-якій жінці приємні знаки уваги. Однак деякі представниці прекрасної статі більш вимогливі, ніж інші, і догодити їм практично неможливо.

Про це пише "Клубер".

Риби

Риби - дуже непрості особистості і самі «недисципліновані» серед усіх жінок. Вони холодні, розважливі, самозакохані і вимогливі люди. Рибам подобається грати зі своїми шанувальниками, як кішка грає з мишкою. Це їх улюблене заняття.

Обранець жінок-Терезів повинен володіти цілим рядом необхідних якостей: освіченістю, хорошими фізичними даними, розвиненим почуттям прекрасного і харизмою. Чоловікові, який бажає зачарувати ваги, потрібно мати яскраву родзинку і чимось відрізнятися від всіх інших претендентів.

Близнюки

Нервовим Близнюкам дістається бронза. Ця жінка готова до серйозних стосунків тільки в тому випадку, якщо дійсно захопилася чоловіком. А зачарувати її можна розмовами на цікаві теми. Їй потрібен красномовний залицяльник, що не гидує в своїх історіях сарказмом, цинізмом і чорним гумором. Тільки так він може показати цій жінці, що досить хороший для неї.

Водолій

Ці дами дійсно люблять ходити на побачення, в театри, гуляти і сміятися над жартами. І все це абсолютно щиро без найменшого натяку на брехню. Однак вони ні за що не стануть спати з чоловіком, поки він не завоює їх довіру.

Козеріг

Козерогам потрібні серйозні відносини на кшталт»жили вони довго і щасливо і померли в один день". Тому претенденту на серце цієї дівчини доведеться докласти масу зусиль, щоб довести їй свою відданість.

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Автор: УНІАН