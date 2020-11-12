Ім'я Христина має достатню твердість характеру. Ця жінка зазвичай кмітлива та цілеспрямована.

Ім'я Христина доволі популярне в Україні та багатьох сусідніх країнах. Цьому є низка пояснень, одне з яких те, що ім'я має дуже сильну енергетику.

Христина: значення і походження імені

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм'я Христина утворено від латинського імені Christianus, що означає "християнка", "присвячена Христу". У грецькому варіанті ім'я вже звучало як Christina.

Скорочені, зменшувально-пестливі та інші форми імені: Христя, Християна, Христиночка, Христенька, Кріс, Крістіана, Крістен, Крістель, Кріста, Кристел.

У православних святцях згадується ім'я Христина, у католицьких – Християна (Крістіана), Христина (Крістена).

Христина у дитинстві

Спокій, умиротворення, планомірність, життєрадісність, слухняність, безпринципність, рухливість, енергійність, чутливість і сприйнятливість – ось основні риси, якими можна охарактеризувати дівчинку, що має ім'я Христина.

З раннього дитинства це малятко уважно вдивляється в навколишній світ своїми допитливими оченятами. Є дуже спостережливою дитиною, хоча з боку здається, що вона сором'язлива.

Христина кмітлива, рухлива дитина, з прекрасно розвиненою пам'яттю. Рішення приймає обдумано. Легко налагоджує контакти з незнайомими людьми.

У навчанні ця дівчинка проявляє наполегливість і чудову посидючість. Христина постійно перебуває в пошуку гідного захоплення для себе, швидко загоряється, але стрімко втрачає будь-який інтерес до справи.

Христина: характер та доля

Ця жінка має достатню твердість характеру. Ключова її риса – спостережливість. Вона кмітлива, рухлива, цілеспрямована, не любить приймати поспішних рішень. Будь-яке рішення приймає обдумано, адже повинна все зважити, знати всі за і проти.

Читайте такожЗначення імені Мілана: характер, доля, сумісність з іншими іменамиДоросла Христина доволі товариська, із задоволенням проводить час у дружній компанії, але в своє життя пустить далеко не кожного знайомого.

У жінки на ім'я Христина непростий внутрішній світ, оточуючі не завжди розуміють її вчинки, й вона не поспішає перед ними відкривати душу. За своєю енергетикою вона – сильна, світла і добра дівчина.

У трудовій сфері ця жінка демонструє всю свою завзятість та працьовитість. Христина здатна своїми силами домагатися більших результатів.

Христина у коханні та шлюбі

В особистому житті Христина досить мінлива. Вона дуже влюблива й відчуває потребу у взаємних почуттях. Ця жінка вірить у кохання з першого погляду, але часто розчаровується у своїх обранцях.

Сила її почуттів багато в чому залежить від поведінки обранця. Христині важливо, щоб чоловік постійно вносив новизну у стосунки. Її обранець повинен бути не лише вмілим залицяльником, а й ідеальним чоловіком з високими моральними та етичними цінностями, сильним і надійним, з яким Христині буде добре й спокійно.

Жінка на ім’я Христина дуже дорожить домашнім затишком і тому не любить обговорювати сімейні справи. Її чоловіком стає сильний і самостійний чоловік. Оточена турботою, коханням і ласкою Христина у відповідь даруватиме своєму чоловікові теплоту та ніжність.

Сумісність Христини з іншими іменами

Читайте такожЗначення імені Євген: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСправжні, щирі почуття, пристрасть, любов у Крістіни будуть з чоловіками на ім'я Аким, Олександр, Андрій, Арнольд, Артем, Федір, Борис, Валерій, Гордій, Дмитро, Єгор, Ігор, Казимир, Кирило, Леонід, Макар, Микита, Микола, Остап, Тарас, Федір.

А з Венедиктом, Дмитром, Єгором, Львом, Макаром, Святославом, Семеном, Ернестом, Ростиславом, Трофимом, Кузьмою вийде створити міцний і щасливий шлюб.

Найгірша сумісність у Христини з такими чоловічими іменами, як Адам, Антон, Гнат, Георгій, Денис, Лука, Максим, Володимир, Владислав, Ян, Ярослав, Юрій, Дем'ян.

Іменини Христини

Свій день ангела Христина святкує 6 січня, 15 січня, 19 лютого, 13 березня, 26 березня, 31 травня, 13 червня, 24 липня, 6 серпня, 18 серпня, 27 жовтня, 15 грудня.

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Автор: УНІАН