Чоловік на ім'я Микита цілеспрямований, працьовитий і егоїстичний.

Ім'я Микита відрізняється красивим і мужнім звучанням і сильною енергетикою. Українські батьки часто вибирають це ім'я для новонароджених хлопчиків.

Походження імені Микита

Ім'я Микита походить з давньогрецької мови і означає "переможець".

Форми імені

Микитка, Ніка, Нікіха, Нікуша, Нікеня, Кеня, Нікеша, Кеша, Кита, Микитка, Нікіша, Нікуся, Нік, Нікі, Ніко.

Ім'я має жіночий аналог Микита, який використовується в англомовних країнах.

Микита в дитинстві

Микита росте досить полохливою і обережною дитиною. Він боїться незнайомців і важко зближується з новими людьми. Маленький Микита дуже важко переживає зміну колективу, переїзди, нові обов'язки. Розлучення батьків може стати для нього травмою на все життя.

Микита зазвичай не дуже старанний у навчанні, може мати проблеми з дисципліною і погані відносини з однокласниками. У підлітковому віці має схильність до шкідливих звичок. Батькам Микити потрібно направити його енергію в спорт і творчі гуртки. Микита дуже любить і поважає своїх батьків, захищає молодших братів і сестер.

Доля і характер Микити

Дорослий Микита стає більш серйозним і впевненим у собі. Він не дасть в образу себе або своїх близьких. Микита впертий, чесний, справедливий, прямолінійний.

У дорослому віці у Микити з'являються справжні друзі, яким він буде відданий все життя. Він завжди говорить правду в обличчя, не пліткує за спиною і може висловити неприємну правду навіть кращому другові.

Читайте такожАстрологи назвали найбільш люблячих людей за знаком ЗодіакуМикита дуже цілеспрямований і наполегливий, що дозволяє йому домогтися великих успіхів в кар'єрі. Іноді через роботу він заганяє себе і жертвує своїм особистим життям. Як начальник Микита дуже суворий і вимогливий.

Найголовніший недолік Микити - егоцентричність. Він абсолютно не визнає авторитетів і ні до кого не прислухається. Цей чоловік часто забуває про близьких людей і приділяє їм дуже мало уваги, про що потім шкодує. Він вважає себе кращим за інших і не спілкується з негідними неосвіченими людьми. Любить красиво одягатися і дорого виглядати, стежить за своєю зачіскою і чистотою будинку.

Микита в коханні і шлюбі

У коханні Микита часто буває нещасний. Він дуже приваблює жінок впевненістю в собі і доглянутим зовнішнім виглядом, проте відносини зазвичай тривають недовго. Володарі цього імені легковажні, не люблять відповідальності у відносинах, вони часто змінюють дівчат або зустрічаються з декількома одночасно. Микита рідко зберігає відданість дівчині і пізно вступає в шлюб.

Ближче до 30-річного віку Микита стає розсудливим і припиняє грати з почуттями дівчат. У нього вперше з'являється бажання завести сім'ю і серйозні стосунки. Для своїх дітей він стане опорою і захисником.

Сумісність Микити

Високу сумісність в любові Микита має з такими жіночими іменами: Віра, Людмила, Тетяна, Олександра, Алла, Світлана, Вероніка, Таїсія, Зінаїда.

Низька сумісність у Микити з іменами Наталія, Варвара, Карина, Поліна, Марія, Ганна, Ксенія, Діана.

Іменини Микити

Микита відзначає свої іменини 3 січня, 13 лютого, 3 березня, 2 квітня, 16 квітня, 17 квітня, 13 травня, 17 травня, 27 травня, 2 червня, 5 червня, 6 червня, 10 червня, 30 червня, 4 липня, 7 липня, 22 вересня, 28 вересня, 26 жовтня, 19 листопада, 28 листопада, 30 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова