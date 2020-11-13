2020-й рік для всіх нас виявився непростим. Однак гороскоп поспішає порадувати три знаки Зодіаку, адже їхня доля кардинально зміниться на краще у 2021-му році.
Про це пише slovofraza.
Скорпіон
2021 рік стане чудовим періодом для Скорпіона. Він принесе вам безліч відмінних перспектив і можливостей.
Читайте такожАстрологи назвали трійку найсексуальніших знаків Зодіаку - перед ними не можливо встоятиВи, нарешті, зможете повернутися до одного з найулюбленіших занять - подорожей! Особисте життя теж налагодиться. Вільні Скорпіони будуть купатися в обожнюванні нового партнера.
Тілець
У наступному році вам належить зробити вибір між посадою з високою зарплатою і улюбленою роботою.
Коли ви остаточно зрозумієте, чого хочете більше, зможете сповна насолодитися життям. Є шанс налагодити особисте життя, якщо ви не будете діяти.
Рак
Смуга невдач у Раків завершиться в 2021-му році. У рік Бика вам вдасться виправити помилки минулого, що стосуються дорогих людей, і налагодити особисте життя.
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