Бажання потрібно загадувати чітко і впевнено.

У ніч з 13 на 14 грудня буде потужний зорепад. Найкраще його буде видно з 3 до 4 ранку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Зорепад Гемініди знаменитий не тільки кількістю зірок, але і яскравістю. Більш того, цей зорепад буде з позитивною енергетикою. Гемініди приносять щастя в любові, в дружбі, дарують гармонію в родині. Радіант потоку, тобто точка, з якої з'являються метеори, лежить в області сузір'я Близнюків.

Загадуйте бажання на падаючу зірку, поглядаючи на небо. Але його потрібно правильно сформулювати, чітко і впевнено. Наприклад, "у мене збільшився прибуток", а не "я хочу більше заробляти", "я вдало вийшла заміж", а не "я хочу вийти заміж", "у мене є позашляховик", а не "я хочу, щоб мені подарували машину".

Але найбільшим успіхом будуть користуватися бажання, які пов'язані з любовними відносинами. Навіть якщо ви не побачите падаючу зірку, Гемініди все одно нададуть сприятливий вплив на ваше життя. Також 13 і 14 грудня вам варто максимум віддавати позитивної енергетики людям і провести ці дні щасливо.

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Автор: УНІАН