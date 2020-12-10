Де зустріти Новий Рік 2021 / фото УНІАН

Новорічні свята - це особливий довгоочікуваний період, який хочеться відзначити яскраво. Багато людей на Новий рік беруть тури в Європу, подорожують по Україні або відвідують своїх родичів, щоб зустріти Новий рік по-особливому.

Однак цьогорічний Новий рік відрізняється від попередніх. Він пройде в умовах пандемії коронавірусу, коли більшість туристичних напрямків закордон закрито, а святкування в Україні проводиться з великими обмеженнями. Спланувати зустріч 2021 року потрібно так, щоб не наражати здоров'я на небезпеку.

Удома

Де відзначити Новий Рік 2021 / фото ua.depositphotos.com

В умовах пандемії святкування Нового року вдома - це найоптимальніший варіант. Прикрасьте новорічну ялинку, розвісьте у квартирі гірлянди і свічки, накрийте святковий стіл і сплануйте формат вечірки. Це може бути гучне багатолюдне святкування з дискотекою і веселими конкурсами, костюмована вечірка з настільними іграми або затишний і тихий сімейний вечір. 

Надворі

Якщо ви не хочете сидіти вдома - прогуляйтеся по вулиці в новорічну ніч. Блискучі прикраси вулиць, святкові салюти і радісні перехожі створять потрібний настрій. Але не забувайте про запобіжні заходи - носіть маски і знезаражуйте руки.

В закладі

Зустріти Новий рік можна в барі, ресторані або нічному клубі. Багато закладів в новорічну ніч працюють допізна або до ранку, підготувавши спеціальне меню і шоу-програму. У такому варіанті святкування вам не потрібно буде готувати святкові страви і планувати розваги. Однак бронювати місця варто заздалегідь - бажаючих відзначити Новий рік в ресторані дуже багато.

В Києві

Де відзначити Новий Рік 2021 у Києві / фото REUTERS

Столиця пропонує безліч варіантів новорічних розваг. На Софіївській площі цього року крім традиційної великої ялинки проведуть великий захід "Казковий ліс", де буде багато вуличної їжі, красивих місць для фото і різних розваг. Інше популярне місце для зустрічі Нового року - Київський ВДНГ. Ця велика територія на Новий Рік заповнюється фотозонами, катками, атракціонами, фудкортами. 

Карпатські курорти

Гірськолижні курорти Карпат - дуже популярне місце для активного новорічного відпочинку. Найпопулярніші напрямки в Україні - Яремче, Буковель, Славське та Подобовець. Це не найдешевший вид відпочинку, але морозна погода, лижі і гірське повітря зарядять вас позитивом і енергією. 

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Автор: Катерина Пулатова