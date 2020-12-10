Новорічні свята - це особливий довгоочікуваний період, який хочеться відзначити яскраво. Багато людей на Новий рік беруть тури в Європу, подорожують по Україні або відвідують своїх родичів, щоб зустріти Новий рік по-особливому.
Однак цьогорічний Новий рік відрізняється від попередніх. Він пройде в умовах пандемії коронавірусу, коли більшість туристичних напрямків закордон закрито, а святкування в Україні проводиться з великими обмеженнями. Спланувати зустріч 2021 року потрібно так, щоб не наражати здоров'я на небезпеку.
Удома
В умовах пандемії святкування Нового року вдома - це найоптимальніший варіант. Прикрасьте новорічну ялинку, розвісьте у квартирі гірлянди і свічки, накрийте святковий стіл і сплануйте формат вечірки. Це може бути гучне багатолюдне святкування з дискотекою і веселими конкурсами, костюмована вечірка з настільними іграми або затишний і тихий сімейний вечір.
Надворі
Якщо ви не хочете сидіти вдома - прогуляйтеся по вулиці в новорічну ніч. Блискучі прикраси вулиць, святкові салюти і радісні перехожі створять потрібний настрій. Але не забувайте про запобіжні заходи - носіть маски і знезаражуйте руки.
В закладі
Зустріти Новий рік можна в барі, ресторані або нічному клубі. Багато закладів в новорічну ніч працюють допізна або до ранку, підготувавши спеціальне меню і шоу-програму. У такому варіанті святкування вам не потрібно буде готувати святкові страви і планувати розваги. Однак бронювати місця варто заздалегідь - бажаючих відзначити Новий рік в ресторані дуже багато.
В Києві
Столиця пропонує безліч варіантів новорічних розваг. На Софіївській площі цього року крім традиційної великої ялинки проведуть великий захід "Казковий ліс", де буде багато вуличної їжі, красивих місць для фото і різних розваг. Інше популярне місце для зустрічі Нового року - Київський ВДНГ. Ця велика територія на Новий Рік заповнюється фотозонами, катками, атракціонами, фудкортами.
Карпатські курорти
Гірськолижні курорти Карпат - дуже популярне місце для активного новорічного відпочинку. Найпопулярніші напрямки в Україні - Яремче, Буковель, Славське та Подобовець. Це не найдешевший вид відпочинку, але морозна погода, лижі і гірське повітря зарядять вас позитивом і енергією.
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