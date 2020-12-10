Саме час спланувати прикраси новорічної ялинки.

Наближається Новий Рік 2021 - найбільш довгоочікуване зимове свято. Багато українців вже з нетерпінням готуються зустрічати 1 січня і ставлять вдома ялинки. Не важливо, жива ваша ялинка або штучна - вона потребує красивого вбрання. Деякі прийняті в сім'ях прикраси вже давно застаріли, тому важливо прикрасити символ Нового року стильно і зі смаком. Крім того, ялинка повинна сподобатися знаку китайського гороскопа, що панує у 2021 році - Білому металевому Бику.

Кольори новорічних прикрас

2021 рік пройде під заступництвом Бика. Улюблені кольори цієї тварини за твердженнями астрологів - це білий, сріблястий, золотий і синій. Саме такі кольори рекомендується використовувати в ялинкових прикрасах. Мішура, кулі і дзвіночки таких кольорів красиво доповнять глибоку зелень хвої. Вони виглядають благородно і прекрасно поєднуються між собою. Ви можете вибрати один з цих кольорів, або використовувати всі відразу.

Стилісти радять вибрати один основний колір - наприклад синій або білий, і використовувати його в іграшках, гірляндах і мішурі, а підкреслити його невеликою кількістю золотих і сріблястих прикрас.

Прикрас для ялинки червоного кольору краще уникати - вони не сподобаються символу року Бику. Однак якщо ви не вірите в гороскопи - можете сміливо використовувати його в наряді ялинки. В такому випадку можна використовувати класичне поєднання червоного і золотого кольорів.

Ідеї для новорічних ялинок

Біла ялинка з природними прикрасами

Білий колір - один з головних модних трендів 2021 року і колір символу року Бика. Інший актуальний тренд - це екологічність і близькість до природи. Нарядіть свою ялинку в білих і сріблястих кольорах - використовуйте кульки різних розмірів, зірки, мішуру, фігури ангелів. Друга частина прикрас - справжні або штучні жолуді, шишки, ягоди. Для підсвічування використовуйте срібну або золоту гірлянду.

Ялинка в стилі кантрі

Цей стиль передбачає велику кількість милих іграшок і рукодільних прикрас. Така ялинка виглядає по-домашньому затишно і атмосферно. Прикрасити дерево можна фруктами, імбирним печивом, саморобними сніжинками і зірками, іграшками ручної роботи. Про те, як зробити новорічні іграшки, читайте в нашій статті.

Мінімалізм

Мінімалістичний стиль передбачає скромність і невелику кількість прикрас. Чудово підійде для невисоких ялинок і дерев з негустими гілками. На такій ялинці зазвичай використовують не більше 4 видів різних прикрас в одному-двох кольорах. Скромність і помірність - одні з трендів 2021 року і якості, які цінуються Білим Биком.

Вінтаж

Якщо у вас залишилися старі потерті радянські Іграшки і "дощики" - сміливо діставайте їх на Новий Рік. Сімейний Новий рік можна зустріти затишною ялинкою в стилі "вінтаж". Строкаті прикраси з довгою історією сподобаються всім - головне, щоб така ялинка вписувалася в інтер'єр вашій квартирі. У квартирі з сучасним євроремонтом така ялинка буде виглядати недоречно. Особливо цікаво наряджати вінтажну ялинку разом з дітьми - дозвольте їм проявити фантазію і розкажіть історію старих іграшок.

Рустикальний стиль

Цей стиль передбачає велику кількість дерева, текстилю, тканинних прикрас і різних стрічок. Така ялинка виглядає дуже затишно і по-домашньому. Прикрасити таку ялинку можна дерев'яними іграшками, виробами з тканини, свічками, шишками і штучним снігом. Для прикрас використовуйте бежеві, зелені, золотисті, бордові кольори.

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Автор: Катерина Пулатова