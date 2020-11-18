Сьогодні вшановуються українські сержанти за їхню відданість військовій справі та професіоналізм.

Сьогодні, 18 листопада, відзначається День сержанта Збройних сил України.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЦе нове для України свято, відзначається лише другий рік. Встановлене воно 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

Цього дня вшановується відданість військовій справі та професіоналізм сержантів ЗСУ, їхні мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність й територіальну цілісність України. Сержантський колектив нині є кістяком будь-якого бойового підрозділу.

УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем сержанта Збройних сил України у віршах, прозі та листівках.

День сержанта ЗСУ – привітання у віршах і прозі

***

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від усієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

***

Вітаю з Днем сержанта. Нехай підвищення по службі не змушують на себе чекати, негаразди капітулюють без бою, а мрії виконуються вчасно і за статутом. Спокійних вам трудових буднів, старанних підлеглих, добрих товаришів, щедрого і лояльного начальства.

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Дорогі наші захисники! Вітаємо вас із Днем сержанта. Спасибі вам за сміливість і відвагу. Нехай ваш шлях буде легким і в усьому сприяє удача!

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У День сержанта бажаю, щоб у твоїй душі завжди були сили, енергія та хоробрість! Взаємного кохання, міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі буде досягнуто!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у листівках

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Автор: Аліна Вишневська