У православному календарі кожен день позначаються імена святих, яких шанує Церква. Тезки святих відзначають свої іменини. Раз на рік заведено святкувати День ангела - в той день своїх іменин, який найближче до дати народження. Дитині також можна дати ім'я зі списку іменин в день її народження. Так вона отримає свого Ангела-хранителя і Небесний захист.
Сьогодні відзначають іменини тільки чоловічі імена. Ім'я для дівчинки можна вибрати зі списку за 12 листопада і 11 листопада.
Чоловічі іменини 13 листопада
Станіслав: від старослов'янських слів "ставати" + "слава", тобто "стати славним".
Всеволод: від давньоруського "той, хто володіє всім".
Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: польська та давньоруська форми імені Йоханан.
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Читайте такожНайсильніша магнітна буря в листопаді наближається: як захиститися від впливуАнатолій: від давньогрецького анатолє - "східний","світанок".
Трохим: форма давньогрецького імені Трофімос - "годувальник", "вихованець".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос- "царський".
Дем'ян: походить від давньогрецького дамазо - "підпорядковувати", "приручати".
Ібрагім: арабська форма імені Авраам - "пророк", в перекладі з єврейського - "родоначальник".
Інокентій: від латинського слова innocens- "невинний".
Леоніди: утворено від давньогрецького імені Леонідас - "нащадок лева", "подібний леву".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Роман: від латинського romanus - "римлянин", "римський"
Сава: від арамейського слова саба - "мудрець", "старий".
Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "корона", "вінок".
Артем: від давньогрецького імені Артеміос - "присвячений богині Артеміді".
Теодор: форма грецького імені Теодорос, в перекладі з латинської - "посланник Бога", "Божий дар".
Федір: інша форма імені Теодорос.
Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Кузьма: утворено від грецького імені Космас - "коваль".
Петро: від давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь".
Сергій: походить з від римського родового імені Sergius - "високий", "знатний".
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