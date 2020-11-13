Сьогодні іменини у 23 чоловічих імен.

У православному календарі кожен день позначаються імена святих, яких шанує Церква. Тезки святих відзначають свої іменини. Раз на рік заведено святкувати День ангела - в той день своїх іменин, який найближче до дати народження. Дитині також можна дати ім'я зі списку іменин в день її народження. Так вона отримає свого Ангела-хранителя і Небесний захист.

Сьогодні відзначають іменини тільки чоловічі імена. Ім'я для дівчинки можна вибрати зі списку за 12 листопада і 11 листопада.

Чоловічі іменини 13 листопада

Станіслав: від старослов'янських слів "ставати" + "слава", тобто "стати славним".

Всеволод: від давньоруського "той, хто володіє всім".

Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: польська та давньоруська форми імені Йоханан.

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Читайте такожНайсильніша магнітна буря в листопаді наближається: як захиститися від впливуАнатолій: від давньогрецького анатолє - "східний","світанок".

Трохим: форма давньогрецького імені Трофімос - "годувальник", "вихованець".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос- "царський".

Дем'ян: походить від давньогрецького дамазо - "підпорядковувати", "приручати".

Ібрагім: арабська форма імені Авраам - "пророк", в перекладі з єврейського - "родоначальник".

Інокентій: від латинського слова innocens- "невинний".

Леоніди: утворено від давньогрецького імені Леонідас - "нащадок лева", "подібний леву".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Роман: від латинського romanus - "римлянин", "римський"

Сава: від арамейського слова саба - "мудрець", "старий".

Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "корона", "вінок".

Артем: від давньогрецького імені Артеміос - "присвячений богині Артеміді".

Теодор: форма грецького імені Теодорос, в перекладі з латинської - "посланник Бога", "Божий дар".

Федір: інша форма імені Теодорос.

Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

Кузьма: утворено від грецького імені Космас - "коваль".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь".

Сергій: походить з від римського родового імені Sergius - "високий", "знатний".

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Автор: Катерина Пулатова