Упродовж 47 днів православні християни повинні дотримуватися суворих обмежень не лише у їжі.

Великий піст – найдовший і найсуворіший зі всіх православних постів. Він готує християн до гідної зустрічі Світлого Воскресіння Христового.

Коли Великий піст 2021 – дата початку

Великий піст не має сталих дат початку та завершення – вони залежать від Великодня. Незмінною є тривалість посту, яка становить 47 днів.

Великий піст цього року розпочнеться 15 березня і триватиме до 1 травня. Він традиційно передує Великодню, який у 2021 році припадає на неділю, 2 травня.

Правила Великого посту

Цей піст – час підготовки до Великодня шляхом очищення тіла й душі. Упродовж 47 днів християни повинні подолати суворі обмеження. Йдеться не лише про обмеження в їжі, й також про утримання від різноманітних веселощів та грішних вчинків. Натомість слід прагнути до молитви та добрих вчинків.

Читайте такожМасниця 2021: коли починається, що означає та як прийнято святкуватиУ Великий піст повністю під забороною їжа тваринного походження. До цієї категорії належить будь-яке м'ясо, молоко, яйця і, звісно, всі продукти, до складу яких вони можуть входити. Особливо суворий піст у перший та останній тижні.

Понеділок, середа та п’ятниця – найсуворіші дні посту. У ці дні рекомендується сухоїдіння, тобто можна харчуватися лише невареними стравами без олії. По вівторках і четвергах можна вживати гарячу їжу без олії, а в суботу й неділю – їжу з олією.

Основними продуктами харчування у цей період є чорний хліб і злакові хлібці, різні крупи, всі бобові, гриби, свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, різні соління та варення, горіхи й мед.

Скуштувати страв із риби та морепродуктів дозволяється у такі великі свята, як Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та Вербна неділя (25 квітня).

Меню на Великий піст: харчування по днях

15 березня (понеділок) - вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі

(понеділок) - вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі 16 березня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 17 березня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 18 березня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 19 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 20 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 21 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 22 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 23 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

24 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

(середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 25 березня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 26 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 27 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

(субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 28 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 29 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед 30 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 31 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед 1 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 2 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 3 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 4 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 5 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед 6 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 7 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 8 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 9 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед 10 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 11 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

12 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 13 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 14 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 15 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 16 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 17 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 18 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 19 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 20 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 21 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед 22 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

(четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби) 23 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 24 квітня (субота) - Лазарева субота - дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

(субота) - Лазарева субота - дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії 25 квітня (неділя) - Вербна неділя - дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів

(неділя) - Вербна неділя - дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів 26 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 27 квітня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 28 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 29 квітня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

(четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 30 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

(п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 1 травня (субота) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

Слід зауважити, що ці правила складені насамперед для православних монастирів. Мирянам необов'язково дотримуватися Великого посту за всієї суворості й слід узгодити менш сувору його версію зі своїм священиком, після консультації з лікарем.

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Автор: УНІАН