Китайці святкують Новий Рік дуже пишно і голосно.

Вже багато століть в Китаї відзначають Новий рік за місячно-сонячним календарем. Китайською мовою це свято називається Чуньцзе - Свято Весни. Дата святкування щорічно відрізняється і визначається положенням Місяця. Новий рік в Китаї також відомий своїми унікальними традиціями: кожен рік присвячений певній тварині, кольору і стихії. 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.

Дата Китайського Нового року 2021

Дата Нового року в Китаї щорічно відрізняється і припадає на другий молодик після зимового сонцестояння 21 грудня. Як правило, свято зустрічають в період між 21 січня і 20 лютого. Новий Рік 2021 в Китаї почнеться 12 лютого. Для китайців це буде 4719-ий рік. Гучне святкування триває цілий тиждень, тому вихідні в Китаї будуть до 18 лютого. Потім ще кілька днів китайці святкують після роботи.

Історія Китайського Нового року

Читайте такожДень соборності України 2021: коли відзначаємо, історія та традиції знакового святаНовий рік в Китаї - це свято возз'єднання зі своїми близькими і зустріч весни. Коріння цього свята йдуть на кілька тисячоліть і починаються з давньої китайської легенди про чудовисько Нянь. Це жахливе морське чудовисько з рогами дракона. Китайці вірять, що на початку року в кожен будинок заглядає Нянь і пожирає запаси зерна, худобу і дітей. Він страшенно боїться сміху, радості, червоного кольору і хлопавок. Щоб прогнати монстра, люди прикрашають вулиці і будинки червоними ліхтариками, аплікаціями і написами. У небо запускають барвисті феєрверки.

Традиції свята

До свята сім'я ретельно прибирає свій будинок. До прибирання приступають за тиждень до Нового року і викидають все непотрібне. Вся сім'я до цього дня збирається разом в будинку предків. Кілька поколінь готують разом пельмені цзяоцзи, різні ласощі, рисові кульки. Обов'язково на столі повинна бути риба – символ достатку. Якщо до сім'ї приходять гості - вони обов'язково повинні принести з собою два мандарини і подарувати їх господарям. А під час відходу вже господарі віддають два мандарини. Так сім'ї бажають один одному достатку.

З настанням Нового року на всій території Китаю починають лунати оглушливі канонади феєрверків і петард. Шум і гуркіт тривають кілька годин. Згідно з багатовіковою традицією, гуркіт феєрверків повинен відлякати злих духів. На свято китайці обмінюються подарунками. Традиційним подарунком є гроші, які кладуть в хунбао – конверт з червоного паперу. Такі конверти дарують друзям і родичам, а також підлеглим на роботі.

Відвідавши всіх родичів і сусідів, китайці виходять на народні гуляння з традиційними танцями. Китайці влаштовують маскарад і вбираються в костюм дракона. На 15-й день з початку китайського Нового року відзначається традиційне Свято ліхтарів. Місто прикрашають червоними ліхтариками, а на вулицях з'являються ярмарки з частуваннями. Люди відвідують буддійські храми і моляться там про удачу.

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Автор: Катерина Пулатова