Прощена неділя відзначається в останній день Масниці перед Великим постом.

В останній день тижня Масниці напередодні Великого посту відзначається Прощена неділя. З назви свята випливає, що в цей день потрібно попросити вибачення у всіх, перед ким ви винні, а також самим відпустити всі образи. Сенс цього свята - в духовному очищенні людини, відпущенні зла.

Дата Прощеної неділі

Дата свята відрізняється щороку і залежить від дати Масниці і Великого посту. У 2021 році Масниця триває до 14 березня - цей день і є Прощеною неділею.

Прощена неділя не дарма відзначається прямо перед Великим Постом. Сенс посту - в очищенні людини, позбавленні від гріхів і наближенні до Бога. Тому важливо починати пост з легкими думками, щоб почуття провини не обтяжувало душу.

У цей день важливо не тільки словесно вибачитися перед іншими людьми за завдані образи, а й самим усвідомити і відпустити свою провину. Також потрібно пробачити інших людей, які вас образили, і ні на кого не тримати зла. У Прощену неділю заведено миритися ворогуючим людям. Попросити вибачення перед померлими людьми можна в церкві під час молитви.

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Автор: Катерина Пулатова