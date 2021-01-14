Сьогодні, 14 січня, відзначається Новий рік за старим стилем та День святого Василя. Василь Великий - архієпископ Кесарії Каппадокійської, вселенський учитель церкви. Його вважають покровителем землеробства та свиней, а також чудотворцем та цілителем. Святому Василю сьогодні моляться на його ікону. Зранку 14 січня хлопці посівають по сусідніх хатах. Вдень відбувають народні гуляння: молодь перевдягається в козу, ведмедя чи святого Василя та ходить по хатах з жартівливими піснями та проханнями їх пригостити. Дівчата сьогодні ворожать на долю та наречених.
Привітання та листівки з Василем
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
на кохання - сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху - ось пшоно,
на здоров'я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісниx осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Василь – ім’я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив
З Днем Василя я вітаю!
Гору радості бажаю!
В гаманці щоб були гроші,
Друзів - вірних та хороших,
Мрій, що душу окриляють,
Та від стресів позбавляють.
Відпочинку - цілий рік,
Вдалих та прямих доріг,
Хай здоров'я тішить вас,
Міцні будьте, як алмаз!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Василемми вас вітаєм!
Сієм зерном ваговитим
Добрим людям працьовитим,
Не з сівалок, а з долоні,
По долівці, по ослоні,
Посіваєм в кожній хаті,
Будьте радісні, багаті.
Сієм густо, перехрестям
На добробут людям чесним.
Промовляєм з кожним кроком,
З новим щастям, зі Старим Новим роком!
Ось і настав Васильєв день! Готуйте колядки в риму, сумки розміром з мішок і вперед по дворах з піснями і жартами! Бажаю всім хороших гостинців, чудового настрою, сміху, радості, посмішок і барвистих подій! Нехай казково яскраві враження наситять прекрасними історіями весь наступний рік! Усім добра!
Вітаю вас сьогодні з Днем Василя та Старим Новим роком. Я бажаю вам від усієї душі, щоб старий рік забрав все погане і подарував якомога більше сил та потенціалу для добрих справ. І нехай свято збере за столом усю вашу прекрасну родину, хай лунає дитячий сміх, а щастя в домі хазяйнує круглий рік! Нехай Господь оберігає вас від біди, а вашим світом править добро!
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