Сьогодні відзначається день Святого Василя та Старий Новий рік.

Сьогодні, 14 січня, відзначається Новий рік за старим стилем та День святого Василя. Василь Великий - архієпископ Кесарії Каппадокійської, вселенський учитель церкви. Його вважають покровителем землеробства та свиней, а також чудотворцем та цілителем. Святому Василю сьогодні моляться на його ікону. Зранку 14 січня хлопці посівають по сусідніх хатах. Вдень відбувають народні гуляння: молодь перевдягається в козу, ведмедя чи святого Василя та ходить по хатах з жартівливими піснями та проханнями їх пригостити. Дівчата сьогодні ворожать на долю та наречених.

Привітання та листівки з Василем

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

на кохання - сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху - ось пшоно,

на здоров'я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісниx осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Василь – ім’я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив

З Днем Василя я вітаю!

Гору радості бажаю!

В гаманці щоб були гроші,

Друзів - вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють.

Відпочинку - цілий рік,

Вдалих та прямих доріг,

Хай здоров'я тішить вас,

Міцні будьте, як алмаз!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Василемми вас вітаєм!

Сієм зерном ваговитим

Добрим людям працьовитим,

Не з сівалок, а з долоні,

По долівці, по ослоні,

Посіваєм в кожній хаті,

Будьте радісні, багаті.

Сієм густо, перехрестям

На добробут людям чесним.

Промовляєм з кожним кроком,

З новим щастям, зі Старим Новим роком!

Ось і настав Васильєв день! Готуйте колядки в риму, сумки розміром з мішок і вперед по дворах з піснями і жартами! Бажаю всім хороших гостинців, чудового настрою, сміху, радості, посмішок і барвистих подій! Нехай казково яскраві враження наситять прекрасними історіями весь наступний рік! Усім добра!

Вітаю вас сьогодні з Днем Василя та Старим Новим роком. Я бажаю вам від усієї душі, щоб старий рік забрав все погане і подарував якомога більше сил та потенціалу для добрих справ. І нехай свято збере за столом усю вашу прекрасну родину, хай лунає дитячий сміх, а щастя в домі хазяйнує круглий рік! Нехай Господь оберігає вас від біди, а вашим світом править добро!

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Автор: Катерина Пулатова