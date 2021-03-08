Великий піст триває 48 днів і передує Великодню.

У середині березня православні християни зустрічають Великий піст, який є одним з найсуворіших і найтриваліших в році. У 2021 піст триває з 15 березня по 1 травня - всього 48 днів. 2 травня християни відзначають Великдень. Сенс цього посту - в очищенні душі і тіла, відмові від мирського, щоб увійти в Великдень з чистими помислами.

Великий піст присвячений стражданням Христа в його останні земні дні. Щоб наблизитися до Ісуса, християни відмовляються від м'ясної та молочної їжі, а також від веселощів, гулянь, гріхів і подружнього обов'язку.

Що не можна робити у Великий піст

На час посту потрібно відмовитися від м'ясної та молочної їжі, яєць, риби. В деякі дні обмеження ще більш суворі.

Не можна шумно веселитися, влаштовувати гуляння і пишні застілля.

Не можна лаятися і лихословити.

Не варто ображати інших, сваритися, конфліктувати.

У Великий піст слід відмовитися від подружньої близькості і утримуватися від будь-яких грішних вчинків.

Що можна і не можна їсти в Великий піст по днях

Великий піст встановлює особливо суворі обмеження в їжі. Найсуворішим періодом посту є останній тиждень - Страсна седмиця, яка присвячена передсмертним мукам Ісуса. У перший день посту (15 березня) повністю відмовляються від їжі на день.

В інші дні посту діють такі обмеження:

у понеділок, середу і п'ятницю дотримуються сухоїдіння - можна їсти неварену їжу без масла (хліб, вода, сухофрукти, фрукти, горіхи, мед, сирі овочі);

- можна їсти неварену їжу без масла (хліб, вода, сухофрукти, фрукти, горіхи, мед, сирі овочі); вівторок і четвер - гаряча (приготована) їжа без рослинної олії (каші, крупи, гриби, бобові, варені і тушковані овочі);

(каші, крупи, гриби, бобові, варені і тушковані овочі); субота і неділя - дозволена гаряча їжа з рослинною олією, можна пити вино.

Двічі за піст можна з'їсти рибу і морепродукти - на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) і у Вербну неділю (25 квітня).

Важливо знати, що такі суворі правила харчування в піст є обов'язковими тільки для ченців. Звичайним християнам можна пом'якшувати обмеження. Адже найголовніше в пості це не проста відмова від їжі, а позбавлення від гріха і єднання з Богом. Щоб дізнатися, яких обмежень вам варто дотримуватися - проконсультуйтеся зі своїм священиком.

І звичайно ж деяким людям можна не дотримуватися посту за станом здоров'я - дітям до 12 років, літнім людям, вагітним жінкам і людям з хронічними захворюваннями. Піст повинен приносити радість і задоволення, а не проблеми зі здоров'ям.

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Автор: Катерина Пулатова