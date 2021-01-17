Цього дня люди по всьому світу згадують важливу подію в житті Ісуса Христа – його хрещення в річці Йордан.

Водохреще, воно ж Хрещення Господнє або Богоявлення, завершує зимові святки, тобто свята різдвяно-новорічного циклу. Воно є одним із найбільших християнських свят.

Святкування Водохреща у 2021 році – дата

Читайте такожРелігійні свята у січні 2021: православний календар на місяцьСвято Хрещення Господнього є неперехідним, тобто кожного року відзначається в один і той самий день – 19 січня (6 січня за старим стилем). Цього дня православна церква згадує євангельську подію – як пророк Іоанн Предтеча хрестив Ісуса Христа в річці Йордан.

Свято належить до числа дванадесятих у православної церкви (дванадцяти найважливіших свят після Великодня, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці).

Водохреще: що означає свято

Згідно з євангельською розповіддю, після посту та мандрів у пустелі пророк Іоанн Предтеча прибув до річки Йордан. Там він розповідав народу про покаяння і хрещення на відпущення гріхів. Народ вірив пророцтвам Іоанна Предтечі, багато хто хрестився у водах Йордану.

Одного разу до берегів річки прийшов сам Ісус Христос. На той момент йому було 30 років. Спаситель попросив Іоанна хрестити його. Пророк був здивований до глибини душі таким проханням, але Христос запевнив його, що "годиться виповнити усю правду".

Під час хрещення розкрилося небо й на Ісуса зійшов святий дух у вигляді голуба. При цьому було чути голос із неба: "Це син мій улюблений, що його я вподобав". Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже цього дня Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.

Після хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, молитві і пості підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю.

Як святкують Водохреще: традиції та обряди

Святкування Хрещення Господнього розпочинається вже 18 січня ввечері. В цей час у храмах правлять служби та освячують воду віруючих. У Водохресний святвечір готується голодна кутя, а сім'я збирається за святковим столом із появою на небі першої зірки.

На 19 січня також освячують воду. Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх членів сім’ї, хату, інші будівлі двір, криниці та домашніх тварин. Віряни використовують її впродовж усього року як ліки на випадок хвороби. Дівчата ж намагалися умитися водохресною водою, щоб зберегти красу.

Освячення води відбувається не лише в церкві, але й на берегах річок, струмків, озер. Для цього ще напередодні прорубують у льоді ополонку в формі хреста. А вирубаний великий хрест встановлюють вертикально поруч із ополонкою.

Після відправи священик занурює в ополонку хрест, таким чином освячуючи воду. Там же на водоймах проходять водохресні купання. Занурення в ополонці символізує очищення від гріхів – люди вірять, що вода на Водохреще набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити у день Хрещення Господнього

У цей день прийнято проявляти терпіння, допомагати ближнім, дякувати Богові й очищати думки та душу від гріхів. Заборонено лаятися і думати про погане.

Не можна в свято Богоявлення набирати воду з поганими думками, інакше вона втратить цілющі властивості. А перед купанням в ополонці заборонено пити алкоголь.

Не варто 19 січня також прати, прибирати, шити та в'язати.

Прикмети та повір’я на Водохреще

Морозна й сонячна погода на Хрещення Господнє віщує посушливе літо. Якщо ж день похмурий і спостерігаються опади, то літо буде теплим, дощовим і вдалим на врожай.

Читайте такожКупання на Водохреща 2021: як зануритися в ополонку і не захворітиЯкщо небо чисте, а зірки яскраві – то домашнє господарство значно розростеться з’явиться потомством.

Тепла погода на Хрещення віщує людям проблеми зі здоров'ям цього року. Багато снігу 19 січня обіцяє міцне здоров'я, а заметіль – урожайний і багатий рік.

Страшна завірюха цього дня означає, що бджоли будуть давати особливо лікувальний мед.

Сватання на хрещення обіцяє довге й щасливе сімейне життя.

Сни, побачені в ніч на Хрещення Господнє, вважаються віщими.

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У Богоявлення не можна плакати – інакше потім доведеться лити сльози весь рік.

У Водохресну ніч відкриваються небеса до прохань людей. Якщо про щось помолитися, то прохання обов’язково здійсниться.

Той, хто прийме хрещення в день Богоявлення, проживе довге й щасливе життя.

Якщо молода дівчина вийде на вулицю вранці на Водохреще і зустріне молодого хлопця, то вийде заміж цього року. Якщо першим зустрічним буде літній чоловік, то дівчина весь рік буде самотньою.

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Автор: Аліна Вишневська