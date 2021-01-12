Милі вітальні рядки та яскраві картинки для всіх доньок з нагоди їхнього свята.

Сьогодні, 12 січня, відзначається Всесвітній день доньки. Воно є одним із низки сімейних свят, коли вшановують матір, батька, сина, братів та сестер.

Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗагалом у календарі є декілька дат, присвячених донькам. Так, щорічно 25 квітня відзначається День доньки, а ЮНІСЕФ відводить під це свято останню неділю вересня.

День доньки – це насамперед свято любові, тепла й турботи. До того ж це чудовий привід привітати своїх доньок зі святом і приділити їм трохи більше уваги, ніж зазвичай. УНІАН зібрав ніжні й оригінальні привітання, якими можна порадувати улюблених дочок у це миле зимове свято.

Привітання з Днем доньки у віршах і прозі

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!

Донечка рiдненька - сонечко маленьке.

Очi, як хмаринка, золота дитинка.

Я за тебе, доню, щодня молю Бога.

Щоб в життi минали горе i тривога.

Завжди посмiхалась, щаслива зростала,

i нiж твоя мама, кращу долю мала.

***

Моє улюблене янголятко,

Донечко рідна.

Моя крихітко золота,

Світла така.

У житті мудрою будь завжди,

Уникай помилок.

Буде життя хай сповнене

Ласкавих усмішок.

Нехай завжди з тобою по життю

Буде половинка -

Справжній і коханий,

Відданий чоловік.

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, прекрасним, активним,

Багатим, щасливим та плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай здійсняться мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди таким же яскравим і теплим сонечком, милою, доброю і щирою! Бажаю приємних життєвих сюрпризів, радості, вірних друзів та чистого кохання.

***

Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.

***

Вітаю тебе, мила донечко. Бажаю вічного сяйва краси і щастя, бажаю гарного настрою, удачі й кохання. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

З Днем дочки – листівки та картинки

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Автор: Аліна Вишневська