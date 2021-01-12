Сьогодні, 12 січня, відзначається Всесвітній день доньки. Воно є одним із низки сімейних свят, коли вшановують матір, батька, сина, братів та сестер.
Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗагалом у календарі є декілька дат, присвячених донькам. Так, щорічно 25 квітня відзначається День доньки, а ЮНІСЕФ відводить під це свято останню неділю вересня.
День доньки – це насамперед свято любові, тепла й турботи. До того ж це чудовий привід привітати своїх доньок зі святом і приділити їм трохи більше уваги, ніж зазвичай. УНІАН зібрав ніжні й оригінальні привітання, якими можна порадувати улюблених дочок у це миле зимове свято.
Привітання з Днем доньки у віршах і прозі
***
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
***
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
***
Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!
Донечка рiдненька - сонечко маленьке.
Очi, як хмаринка, золота дитинка.
Я за тебе, доню, щодня молю Бога.
Щоб в життi минали горе i тривога.
Завжди посмiхалась, щаслива зростала,
i нiж твоя мама, кращу долю мала.
***
Моє улюблене янголятко,
Донечко рідна.
Моя крихітко золота,
Світла така.
У житті мудрою будь завжди,
Уникай помилок.
Буде життя хай сповнене
Ласкавих усмішок.
Нехай завжди з тобою по життю
Буде половинка -
Справжній і коханий,
Відданий чоловік.
***
Хай буде життя позитивним,
Веселим, прекрасним, активним,
Багатим, щасливим та плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай здійсняться мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
***
Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди таким же яскравим і теплим сонечком, милою, доброю і щирою! Бажаю приємних життєвих сюрпризів, радості, вірних друзів та чистого кохання.
***
Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.
***
Вітаю тебе, мила донечко. Бажаю вічного сяйва краси і щастя, бажаю гарного настрою, удачі й кохання. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.
З Днем дочки – листівки та картинки
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