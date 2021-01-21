Суть сьогоднішнього свята полягає в тому, що під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.

Щороку 21 січня світ відзначає одне з найбільш ніжних і теплих свят – Міжнародний день обіймів (International Hug Day).

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиСвято належить до числа молодих, адже виникло близько трьох десятиліть тому. Вважається, що свій початок воно бере зі студентського середовища.

Суть свята полягає в тому, що під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Тому, згідно з традицією, цього дня прийнято обіймати родичів та друзів, а також навіть незнайомих людей.

УНІАН зібрав найтепліші та найщиріші привітання з Міжнародним днем обіймів, а також красиві й милі картинки та листівки.

Привітання з Днем обіймів у віршах і прозі

***

У день обіймів побажаю

Обійматися щодень.

Ця проста, здавалось, дія

Може вилікувати мігрень.

"Обіймашки" нехай зігріють,

Відведуть від вас біду,

Настрій піднімуть,

Дарують радість і теплоту.

Нехай підвищують гормон щастя

Обійми у вас завжди

І хай обійми, наче фортеця

Захищають вас від біди.

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.

***

З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів у житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.

***

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

***

В твої обійми палко притулюся

І доторкнуся рідної щоки,

В твої я очі щиро подивлюся,

Відчую теплоту жаданої руки.

І миттю світ засяє навкруги,

Барвисто прошепоче: "то кохання",

І море почуттів враз вийде з берегів,

Ледь стримуючи хвиль бажання.

В твоїх обіймах хочу я тонути

Щомиті, щохвилини, назавжди,

Твоє тепло і серця стук відчути,

В житті моєму є лиш тільки ти.

Зі святом!

***

Бажаю частіше обійматися,

Дарувати кохання й цілуватися,

Нехай половинка, друг, приятель

Сьогодні ближчими стануть. З Днем обіймів!

***

З Днем обіймів щиро вітаю і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя душі.

***

Вітаю тебе з Днем обіймів! Від щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися і обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.

З Днем обіймів – листівки та картинки

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Автор: Аліна Вишневська