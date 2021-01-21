Щороку 21 січня світ відзначає одне з найбільш ніжних і теплих свят – Міжнародний день обіймів (International Hug Day).
Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиСвято належить до числа молодих, адже виникло близько трьох десятиліть тому. Вважається, що свій початок воно бере зі студентського середовища.
Суть свята полягає в тому, що під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Тому, згідно з традицією, цього дня прийнято обіймати родичів та друзів, а також навіть незнайомих людей.
УНІАН зібрав найтепліші та найщиріші привітання з Міжнародним днем обіймів, а також красиві й милі картинки та листівки.
Привітання з Днем обіймів у віршах і прозі
***
У день обіймів побажаю
Обійматися щодень.
Ця проста, здавалось, дія
Може вилікувати мігрень.
"Обіймашки" нехай зігріють,
Відведуть від вас біду,
Настрій піднімуть,
Дарують радість і теплоту.
Нехай підвищують гормон щастя
Обійми у вас завжди
І хай обійми, наче фортеця
Захищають вас від біди.
***
Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказати,
З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
***
У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.
***
Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.
***
З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів у житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.
***
В Міжнародний день обіймів
Хочу вам всім побажати
Обійматися міцніше
Ендорфіни заряджати.
Навкруги стане тепліше
Бо всі радість подарують.
Обіймайтесь веселіше
На планеті всі святкують.
***
В твої обійми палко притулюся
І доторкнуся рідної щоки,
В твої я очі щиро подивлюся,
Відчую теплоту жаданої руки.
І миттю світ засяє навкруги,
Барвисто прошепоче: "то кохання",
І море почуттів враз вийде з берегів,
Ледь стримуючи хвиль бажання.
В твоїх обіймах хочу я тонути
Щомиті, щохвилини, назавжди,
Твоє тепло і серця стук відчути,
В житті моєму є лиш тільки ти.
Зі святом!
***
Бажаю частіше обійматися,
Дарувати кохання й цілуватися,
Нехай половинка, друг, приятель
Сьогодні ближчими стануть. З Днем обіймів!
***
З Днем обіймів щиро вітаю і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя душі.
***
Вітаю тебе з Днем обіймів! Від щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися і обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.
З Днем обіймів – листівки та картинки
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