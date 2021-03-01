Сьогодні відзначається довгоочікуване свято настання весни.

Сьогодні настає довгоочікуваний перший день весни - час сонця, калюж і перших квітів. І хоча погода за вікном не сильно відрізняється від зими, але думка про настання весни гріє душу.

Прихід весни є святом у багатьох народів світу. Деякі країни відзначають це свято з застіллями і гуляннями, інші вважають його містичним днем і переказують легенди про прихід весни. Одна з таких історія пов'язана з юнаком, який звільнив дівчину на ім'я Сонце з лап Злого Змія. Змій хотів приректи Землю на вічну темряву, але юнак пожертвував життям і повернув людям Сонце.

Сьогодні слід привітати рідних, друзів і колег зі святом настання весни, адже це час змін, любові і тепла і гарного настрою. Зарядіть знайомих позитивом за допомогою веселих віршів і барвистих листівок до свята.

Привітання з першим днем весни

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

Нехай перший пролісок подарує ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає нам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

Вже тане сніг, біжать струмки,

В вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро солов’ї,

І ліс одягнеться листвою!

Всміхається неба блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало.

Хай буде щастя в домі й сміх!

Бажаю, щоб все зле пропало!

Вітаю з першим днем весни, з першим диханням щастя і пробудженням кохання. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів, нехай серце наповнюється весняним натхненням і бадьорістю.

Нехай буде багато поцілунків

І дуже багато теплих слів,

Адже перший день весни стартує,

Вже порадувати готовий.

Нехай принесе весна удачу,

Нехай буде ніжності пора.

Нехай станемо ми трохи багатшими,

Весна подарує всім добра.

Нехай розквітне весна красою,

Надію в душі всім вселить,

Обдарує сонцем, теплотою

І натхненням осяє!

С первым днем весны,

С теплом весенним поздравляю!

И словно сказочные сны,

Я всем денечков пожелаю.

Пускай весна всем принесет

Улыбок солнечных и света!

Пускай любовь в сердца придет,

И расцветает от любви планета.

Забудьте горести, обиды,

Тепло растопит боль и грусть.

Добро пусть будет не забыто,

И все отыщут к счастью путь!

Как же здорово и классно,

Первый день весны настал!

С этим тех хочу поздравить,

Кто весну так долго ждал,

Скоро будет потепленье,

Звонко зазвучит капель,

Солнце ласково пригреет,

Мы услышим птичью трель,

Зацветут деревья, травы,

И распустятся цветы,

Принесет весна нам счастье

И исполнит все мечты!

Как особенно запели

Птички песни за окном.

И скворцы уж прилетели,

Поселились все в свой дом!

Вот и снег растает скоро,

Будет солнышко, свежо,

Эх, весеннего простора,

Не хватало нам давно!

Поздравляю с Днем весенним,

Пусть теперь жизнь забурлит,

И здоровья, без сомнения,

Ничего пусть не болит!

Ура, ура! Весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! Щоб воно осявало шлях і радувало теплими днями! Нехай весна подарує нові сили для нових звершень і розставить все по своїх місцях.

З першим днем весни! Нехай у вашому житті все розпускається і розквітає, нехай кожна мить наповниться терпким весняним ароматом легкості і душевної свободи. Нехай із зародженням весни і у вас всередині зароджується натхнення. Бажаю позитивних емоцій, приємних зустрічей і море щастя!

Нарешті ми дочекалися початку весни. Всіх вітаю з її першим днем! Це пора оновлення, пора перших весняних квіточок. Нехай всі холодні деньки залишаться позаду, а попереду нас чекає море свят і радощів. Бажаю всім отримувати більше енергії і позитивного заряду. Радійте всьому тому, що вас оточує, і ви отримаєте все найкраще.

***

Вітаю з першим днем весни! Пройшли холоди, позаду залишилися хуртовини і морози! Бажаю, щоб в серці розтопився лід від неприємностей і образ, розцвів пишним цвітом бузок і розпустилися троянди! Нехай все буде відмінно всю весну, літо, осінь і зиму! Нехай ніщо і ніхто не псує настрій, а оживаюча природа дасть сили і мудрості для того, щоб бути вдячним за цей прекрасний квітучий світ! Любові і натхнення, радості і щастя, краси і наповненості серця!

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Автор: Катерина Пулатова