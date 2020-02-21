Jerry Heil: Пісня #VEGAN транслює, як розвивається наша країна. Веганство – не лише про їжу, це про здоров’я, свідомий спосіб життя, екологію та толерантність до прав тварин. Це все є в Україні

Вже завтра, 22 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шестеро українських співаків змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному престижному конкурсі в Роттердамі. Переможців та фіналістів визначатимуть телеглядачі спільно з членами журі. Згідно з результатами жеребкування другою у фіналі виступатиме українська співачка та автор пісень Яна Шемаєва – Jerry Heil (до речі, у півфіналі вона також виступала другою). В бліц-інтерв’ю УНІАН артистка розповіла, чи стала забобонною, як на неї впливає критика в соцмережах та чи готова вона у разі поразки брати участь у Нацвідборі наступного року.

Коли стали фіналісткою, хто першим підтримав вас з публічних людей? Написав чи подзвонив, мовляв: «Круто, що пройшла…»

Вова Дантес написав, що дивився! Підтримав, але майже нічого не сказав про постановку. Думаю, беріг мою психіку.

Чи був хейт від шоу-бізнес тусовки?

Відкритого не помітила.

Як в цілому ставитеся до критики вашої творчості у соцмережах?

Позитивно. Не все з прочитаного чи почутого я беру собі, але, дійсно, часто в людських словах переважає конструктив. Єдине, чого хочеться побажати тим, хто дає поради – давайте робити це м’якше і без агресії. Світ тоді стане трошки щасливішим, точно кажу.

Питання щодо пісні Vegan. Ви неодноразово говорили: «Вона не тільки про веганство, а й про те, що ми не тільки сприймаємо тренди звідти, але і відправляємо свої тренди туди». Уточніть та роз’ясніть для наших читачів, які саме тренди хочете транслювати європейському слухачу?

Вся моя творчість, в цілому – заради правила «будь собою». Якщо ти веган – будь. Не нав’язуй. А просто транслюй. І ті, кому це відгукнеться – підтягнуться. Євробачення – це дійсно спосіб спілкування одного народу з іншими. Не конкурс, не битва, а саме спосіб спілкування і обміну вже давно не тільки культурною спадщиною, а і новими здобутками, які можуть стати корисними для планети.

Питання екології дуже гостре зараз, погодьтеся, що це не надуманий тренд. Пісня #VEGAN, завдяки жартівливій формі її подачі, легко транслює те, на якому рівні розвиток нашої країни. Адже веганство – не лише про їжу. Це про здоров’я людини і нації, це про свідомий спосіб життя, захист екології та толерантності до прав тварин. Це все дійсно є в Україні! Це видно за ростом кількості веганських кафе, збільшенням кількості веганських продуктів у магазинах, збільшенням кількості рухів на підтримку прав тварин, виникненням нових і нових еко-магазинів та брендів. Все це стрімко розвивається у нас. І це показує одна лише, здавалося б, проста пісня!

Ви забобонна людина? Бо, згідно з результатами жеребкування, у фіналі будете виступати так само другою, як було у півфіналі. Можна повірити у провидіння Всесвіту…

Я покладаюся на Бога. Буде так, як має.

У фіналі буде нова хореографія, костюми?

Так, буде нова постановка. Поки тримаємо у секреті.

Якщо не переможете у фіналі, готові брати участь у Нацвідборі наступного року?

Я до останнього не знала, що візьму участь навіть в цьому році, що вже казати за наступний.

Ірина Шевченко