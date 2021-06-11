Через пандемію коронавірусу у 2020 році арт-події в рамках Венеціанської бієнале перенесли на 2021 і 2022 роки.

59-та Венеційська бієнале пройде під впливом серії малюнків видатної сюрреалістки Леонори Керрінгтон «Молоко снів», які вона створила у Мексиці у 1950-х роках. Виставка триватиме з 21 квітня до 27 листопада.

Про це повідомляють Art News.

«Керрінгтон у казковому й моторошному стилі описує звільнений і сповнений світ можливостей. Але це також алегорія століття, що тиснуло на людину і змусило саму художницю жити у вигнанні, замкненому в психлікарні. Вона – це символ разючої сили і таємниці, втеча від обмежень фіксованої усталеної ідентичності», – пояснила кураторка Чечілія Алеманнія.

Керрінгтон померла у 2011 році, переживши багатьох колег-сюрреалістів. Але тільки в останні роки її творча діяльність – від картин, скульптур і романів до п’єс і костюмів – отримала міжнародне визнання. Її кар’єра художниці була затьмарена короткими стосунками з сюрреалістом Максом Ернстом.

У своїх картинах Керрінгтон показує містичні й фантастичні сцени, наповнені андрогінними істотами й тваринами, алхімічними символами, окультизмом, юнгіанськими теоріями та знаннями кельтської міфології.

Учасники основного проекту спробують відповісти на такі питання: як змінюється визначення людини; що таке життя і чим воно відрізняється в тварини, рослини, людини та не-людини; якими є наші обов’язки щодо планети, людей та організмів, з якими ми живемо; як виглядало б життя і Земля без нас?

У бієнале 2022 будуть представлені роботи на три теми: зображення тіл та їхні метаморфози; стосунки між людьми і технологіями; зв’язок між тілом і планетою.

Через пандемію коронавірусу у 2020 році арт-події в рамках Венеціанської бієнале перенесли на 2021 і 2022 роки. Зокрема, 59-у міжнародну арт-виставку, яка повинна була відбутися в 2021 році, перенесли на 2022 рік.

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить щодва непарні роки у Венеції, Італія. У рамках бієнале відбувається Венеційський кінофестиваль (щорічний) та Венеційський фестиваль архітектури (по парних роках). Україна бере участь у Венеційській бієнале із 2001 року.

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Автор: Яна Ставська