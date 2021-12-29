З моменту зміни статі пройшов вже рік.

34-річний канадський актор Елліот Пейдж рік тому зробив операцію зі зміни статі. Зірка видалив собі груди в 2020 році, і зараз, за його словами, відчуває себе набагато комфортніше.

Так, днями Елліот вирішив показати нову фотографію після камінг-ауту. Знімок зроблений під час його прогулянки з собакою. Пейдж одягнений в чорну куртку і кепку, а його мальтійська болонка на ім'я Мо - в зеленому светрі для тварин.

"Посилаємо вам трохи любові", - підписав фото трансгендерний актор.

Читайте також Ведуча "Танців з зірками" злилася в пристрасному поцілунку з чоловіком-мільйонером Хто такий Еліот Пейдж

Елліот Пейдж - канадський актор, режисер і продюсер. Найбільш відомі ролі - у фільмах "Джуно", "Початок" і двох частинах серії фільмів "Люди Ікс", а також в серіалі "Академія Амбрелла".

Має номінацію на премію "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль" за роль у фільмі "Джуно". Інші відомі номінації - "BAFTA", "Золотий глобус" і премія Гільдії кіноакторів США.

У березні 2021 року Пейдж став першим транс-чоловіком, розміщеним на обкладинці журналу Time.

Нагадаємо, раніше Еліота Пейджа запідозрили у романі із зіркою "Джуманджі".

Вас також можуть зацікавити новини: